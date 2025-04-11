熱門搜尋:
Coldplay演唱會 SIERRA SEA 復活節2025 網上熱話 DSE 2025 特朗普關稅戰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
市場資訊
2025-04-11 10:45:00
日報

春天特別「攰」？位元堂幫你解決「春困」問題

分享：
adblk5

香港春天潮濕多雨，導致濕氣容易侵入體內。讓人總是覺得睡不飽、頭暈、疲累、想睡覺，這就是「春困」上身。 想解決「春困」問題，首重當然是先幫身體排毒！位元堂靈芝孢子油嚴選100%純靈芝孢子油，採用獨特的萃取科技，高效保存靈芝孢子的精華，更易為人體吸收，有效增強肝臟解毒與代謝能力，幫助抵抗毒素堆積。而排毒亦是解決「春困」的關鍵，位元堂祛濕清由香港中醫團隊研發，嚴選10大天然中草本植萃升級配方，包含石斛、黨參及陳皮3大核心祛濕成分，幫助大家由內到外全面祛濕，不知不覺間祛除浮腫。門市亦有多款抗「春困」產品，立即到門市選購啦！ 
查看附近門市

adblk6

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能