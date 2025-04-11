香港春天潮濕多雨，導致濕氣容易侵入體內。讓人總是覺得睡不飽、頭暈、疲累、想睡覺，這就是「春困」上身。 想解決「春困」問題，首重當然是先幫身體排毒！位元堂靈芝孢子油嚴選100%純靈芝孢子油，採用獨特的萃取科技，高效保存靈芝孢子的精華，更易為人體吸收，有效增強肝臟解毒與代謝能力，幫助抵抗毒素堆積。而排毒亦是解決「春困」的關鍵，位元堂祛濕清由香港中醫團隊研發，嚴選10大天然中草本植萃升級配方，包含石斛、黨參及陳皮3大核心祛濕成分，幫助大家由內到外全面祛濕，不知不覺間祛除浮腫。門市亦有多款抗「春困」產品，立即到門市選購啦！
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春天特別「攰」？位元堂幫你解決「春困」問題
香港春天潮濕多雨，導致濕氣容易侵入體內。讓人總是覺得睡不飽、頭暈、疲累、想睡覺，這就是「春困」上身。 想解決「春困」問題，首重當然是先幫身體排毒！位元堂靈芝孢子油嚴選100%純靈芝孢子油，採用獨特的萃取科技，高效保存靈芝孢子的精華，更易為人體吸收，有效增強肝臟解毒與代謝能力，幫助抵抗毒素堆積。而排毒亦是解決「春困」的關鍵，位元堂祛濕清由香港中醫團隊研發，嚴選10大天然中草本植萃升級配方，包含石斛、黨參及陳皮3大核心祛濕成分，幫助大家由內到外全面祛濕，不知不覺間祛除浮腫。門市亦有多款抗「春困」產品，立即到門市選購啦！