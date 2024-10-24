普縉集團李雋傑： 沙田商住地皮估值約10.6至11.5億港元

香港 - 2024年10月24日 - 新界沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界商住用地（沙田市地段第 625 號）將於本週五截標，普縉總監（估值及諮詢）李雋傑表示，用地毗連金利來集團中心與太古可口可樂汽水廠，鄰近香港駕駛學院小瀝源分校，預料每方呎樓面地價約3,500至3,800港元，地皮總值約10.6至11.5億港元。



地皮面積約60,838平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，當中除最低三層可作商業用途外，撇除地庫樓層，項目最低三層以上樓層指定作私人住宅用途；而地皮的最高樓面面積達304,190 平方呎。是次賣地章程內設住宅單位限呎條款（實用面積不得少於280呎）。賣地章程並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制，發展商應參考其他相關政府部門針對以上方面的有關規限，而項目發展期止於2030年6月30日。



儘管近期一手樓市因為最新施政報告一系列的措施看似暫時回暖，但地皮周邊存在不同的工商物業，步行前往最近的鐵路站亦需時10分鐘，地理位置一般，面對大老山公路及沙瀝公路路段亦可能帶來潛在的噪音問題。對比上一幅源順圍用地優勝之處在於樓盤落成後可享有較開揚的景觀。李雋傑估計落成項目不會以中高檔次包裝，發展商出價相信亦會較為審慎。



