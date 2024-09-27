普縉集團：中小型住宅市場轉賣為租 豪宅續跑贏大市

香港 - 2024年9月27日 - 本地華資測量師行普縉集團發表《2024年第三季香港地產市場分析》報告，指自港府「撤辣」帶來短暫樓市「小陽春」後，整體樓價處於跌勢，其中7月份樓價已跌至2015年首季水平。該行預期，儘管本地銀行跟隨美國聯儲局減息並下調最優惠利率，發展商仍會待明年實際按揭利率走勢再作銷售部署，並於短期內傾向將項目轉賣為租，而在求過於供的情況下，豪宅市場表現仍可望向好。



市場觀望實際按揭利率走勢 料更多住宅項目轉賣為租



根據土地註冊署數據，今年6月至8月份每月住宅平均成交宗數錄約3,744宗，較4月份錄約8,551宗、創近12年新高後大幅回落。整體樓價處於跌勢，其中7月份的樓價已較4月份高位下跌約4.1%，並跌至2015年首季水平。近期市場購買力明顯減弱，加上受到觀望情緒及「高才通」計劃來港人士的住屋需求影響下，住宅租金逆市上揚，而有部份發展商亦改變策略，將手上的項目轉賣為租，市場反應不俗。該行預計，未來將有更多發展商考慮把項目放租，並有待明年實際按揭利率走勢再作部署。



在豪宅市場供應稀缺下，其市場表現一如預期優於中小型單位市場，當中有個別一手豪宅項目不受整體樓價下調影響，並創下區內呎價新高紀錄，因此該行預料在豪宅市場獨特性帶動下，相關表現仍可望比中小型住宅為佳。



住宅「撤辣」轉移投資者關注點 工商舖物業價格齊跌



報告指，非住宅物業市場今年整體表現較住宅市場遜色，主要由於住宅「撤辣」後轉移投資者關注點至相關市場，加上有發展商及策略投資者爭相出售旗下資產套現，導致個別低價成交出現，進一步打擊工商舖物業市場氣氛。



寫字樓市場方面，本港寫字樓供求結構已出現明顯改變，企業減少租用或縮小辦公室規模趨勢持續。該行指出，由於現時空置率仍然高企，加上今年近170萬平方呎的新建樓面供應下，核心區甲級寫字樓市場租金仍然持續下調。然而，受惠於企業由核心區遷移，二線地區的甲級寫字樓租金表現則明顯較核心區為佳，該行相信核心與非核心區的寫字樓租金水平將隨著市場結構而進一步拉近。



受宏觀內外經濟環境及市民消費模式改變影響，本地零售和餐飲業出現萎縮。報告指，現時核心區的商舖空置率已出現回升迹象，並預期今年第四季商舖租金仍將受壓；由於市場上有策略投資者相繼拋售所持物業，預計商舖價格仍會受壓，而回報率則可望上升至約4%至5%。



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