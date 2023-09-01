普華永道投資 科技初創 DIGIQAL 與華為 FusionCube 爲政府部門及企業解決數字化轉型及合規問題

由普華永道中國投資的數碼轉型解決方案公司DIGIQAL，近日與華為香港「下稱華為」攜手成為策略合作伙伴，旨在促進香港企業及政府部門的工作流程數碼化，推動企業實現更安全、更高效、更智能的運營模式。

DIGIQAL利用自家研發之低代碼平台「Digital Maker」，為多個機構及政府部門提供數字轉型的解決方案，涵蓋自動化數據處理、工作流程自動化、人工智能表格生成、Lotus Notes 遷移、程式創建、工作平台及申請門戶等，協助客戶智能化收集、處理及展示數據。同時，DIGIQAL根據企業需求打造個性化程式，助客戶有效管理業務，包括項目管理、文件留痕記錄、審計追蹤及績效考核等。

爲了全面拓展業務，DIGIQAL與華為 FusionCube 攜手合作，利用「Digital Maker」為客戶提供數字化轉型方案選擇，並將所建構之程式及工作門戶儲存於FusionCube融合架構IT基礎設施平台上。此舉能將企業新業務上線週期由數月縮減至數天，同時具備靈活擴展之能力，極大提升營運效率。是次合作將充分發揮 DIGIQAL 在數字化轉型及自動化合規事務領域的專業知識，以及華為在ICT 基礎設施領域的豐富經驗及全球領先優勢，為企業提供更全面、完整的數字化轉型解決方案，推動企業實現更安全、更高效、更智能的營運模式。