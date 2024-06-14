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市場資訊
2024-06-14 11:00:00
日報

景國際City Café海鮮自助晚餐 原價買一送一優惠

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城景國際City Café 6月呈獻「海膽‧海鮮盛薈自助晚餐」，以韓國海膽、沖繩特產海葡萄及多種海鮮食材打造豐盛的海鮮盛宴。每位惠顧客人將奉送「赤蝦刺身伴海膽、魚子醬及海葡萄」一客。另自助晚餐源源供應空運生蠔、凍蝦、藍青口及日式刺身如三文魚、金槍魚、甜蝦及喜靈魚柳籽等，亦無限供應多種口味雪糕及無限添飲果汁、紅白餐酒及啤酒。凡於2024617日至731日期間惠顧自助晚餐，尊享原價買一送一優惠，即每人低至$294起，5歲或以下免費，生日客人更可獲贈生日蛋糕半磅。
電話：2783 3287  
WhatsApp：5723 3083
詳情: https://bit.ly/cvDinnerBuffet2405

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