景福珠寶「本命佛及六字大明咒法輪999足金系列」 同沾佛恩 法喜相伴 平安吉祥

傳統漢文化的十二生肖與十二辰，十二地支有著密切的關係。十二生肖是十二地支的形象化代表，也用來表示人的屬相。根據民間宗教記載太歲星君有六十位，與六十甲子干支組合相對應，始於甲子，終於癸亥。每年由一位歲星按序值年，順十二辰而運行，周而復始，循環不息。值年歲星配合天干、地支及五行生剋之因緣與十二生肖產生合、值、刑、衝、破、害關係，從而影響各屬相之吉凶悔吝，故亦稱為歲神。

佛教觀念認為十二生肖都有相應的佛菩薩守護。當中觀世音菩薩、虛空藏菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、大勢至菩薩、大日如來、不動明王和阿彌陀佛八位佛菩薩與十二屬相最具感應，被認為能給予屬相者庇佑和加持。諸佛菩薩慈心悲憫，為閰浮提眾生作依怙，成為十二屬相的終生守護神。密宗又稱為「本命佛」。