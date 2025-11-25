景福珠寶「本命佛及六字大明咒法輪999足金系列」 同沾佛恩 法喜相伴 平安吉祥

傳統漢文化的十二生肖與十二辰，十二地支有著密切的關係。十二生肖是十二地支的形象化代表，也用來表示人的屬相。根據民間宗教記載太歲星君有六十位，與六十甲子干支組合相對應，始於甲子，終於癸亥。每年由一位歲星按序值年，順十二辰而運行，周而復始，循環不息。值年歲星配合天干、地支及五行生剋之因緣與十二生肖產生合、值、刑、衝、破、害關係，從而影響各屬相之吉凶悔吝，故亦稱為歲神。
佛教觀念認為十二生肖都有相應的佛菩薩守護。當中觀世音菩薩、虛空藏菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、大勢至菩薩、大日如來、不動明王和阿彌陀佛八位佛菩薩與十二屬相最具感應，被認為能給予屬相者庇佑和加持。諸佛菩薩慈心悲憫，為閰浮提眾生作依怙，成為十二屬相的終生守護神。密宗又稱為「本命佛」。
景福珠寶將新穎設計與傳統999足金工藝結合，隆重推出全新「本命佛及六字大明咒法輪999足金系列」。以佛菩薩的法相作為設計藍本，特別在毫光及蓮台位置鑲嵌天然鑽石，造工細膩，法相微妙莊嚴；六字大明咒代表著佛陀的智慧和解脫，景福珠寶依據藏傳佛教法器經輪的設計，運用精湛的鑲嵌及黃金打磨工藝，打造成可轉動的六字大明咒法輪，獨具匠心。本系列產品是糅合了傳統宗教文化的瑰寶。
景福珠寶為禮敬諸佛菩薩，特別恭請大德法師為「本命佛及六字大明咒法輪999足金系列」加持殊勝的吉祥普佛功德，為眾生祈福，如蒙三寶加持庇佑。大眾結緣「本命佛」飾品，如同沾佛恩；若同持「六字大明咒法輪」飾品，法喜更充滿。祈願諸佛菩薩庇佑一切有緣，消障解厄，所願皆成，平安吉祥。