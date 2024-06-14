會計專業發展基金十五周年會議 主題演講：香港未來之路

會計專業發展基金十五周年會議將於2024年6月29日舉行，主題為「香港未來之路」，匯聚專家、專業人士及持份者討論香港發展軌跡的關鍵面向。會議將重點關注會計師的角色、新一代議題、經濟韌性和創新科技。會議內容包括主題演講和小組討論，旨在探討香港在數碼化轉型和政府政策影響下如何適應全球趨勢的變化，深入討論經濟前景以及如何平衡經濟增長與會計管治的策略。

會計專業發展基金十五周年會議 詳情：

日期： 2024年6月29日（星期六）

時間： 上午9:15至下午12:45

地點： 香港會議展覽中心S221室

語言： 粤語和普通話（無即時傳譯）

持續專業發展（CPD）時數： 3.5小時

費用： 港幣100元

報名截止日期： 2024年6月28日（星期五）

報名連結： https://adf.hk/web19/web/act.php?mid=2&apply_id=800&cmd=detail