朗壹廣場化身《春日花園》親子天地 大小朋友迎接開心復活節

復活節將到，深受家長及小朋友喜愛的元朗朗壹廣場，將化身《春日花園》親子天地，於復活節假期更舉辦滾彩蛋大賽及嘉年華，讓小朋友家長感受不一樣的刺激復活節氣氛。

於《春日花園》，小朋友可從室內逾4米高充氣復活蛋玩到室外2萬呎舒泰花園，於逾7米闊的「彩虹復活島」打卡，再於奇趣滑梯及由美國遊樂場公司設計的兒童攀爬架盡情暢玩。於4月18至19日，商場更將舉行首屆《彩蛋競技大賽及泡泡嘉年華》，近千名小朋友及家長不但可以大玩「滾彩蛋」遊戲，利用長柄匙羹、迷你手推車等道具，將復活蛋運送至終點，亦可以於比賽後到戶外參加泡泡嘉年華，以各種道具製造泡泡，於漫天泡泡下留下充滿笑聲的歡樂回憶。