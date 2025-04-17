期間限定 機鐵仔送你DIY四葉草⾏李箱貼紙 ⼩童免費搭機場快綫 2⾄4⼈同⾏ 團體票優惠⾼達63折

由即日至2025年至5月5 日，乘客只要前往機場快綫香港站，即送你個人專屬四葉草行李箱貼紙，一家大細出發去旅行，小朋友更可享免費乘車優惠。

由即日至2025年5⽉5⽇，乘客只要前往機場快綫香港站，即送你個⼈專屬四葉草⾏李箱貼紙，⼀家⼤細出發去旅⾏，⼩朋友更可享免費乘⾞優惠。機鐵仔亦會於4⽉15⽇⾄17⽇，於機場快綫⾞站快閃派發限量四葉草香薰卡。機場快綫⼀向致⼒為⼤家提供「⾄快脆、班次密、無塞⾞、⾄安⼼」的優質出⾏體驗，讓你由出發的⼀刻開始，滿載平安及祝福，感受旅程中的⼩確幸。

復活節假期將⾄，許多朋友已開始準備出⾏，盡情享受春⽇的美好時光。今個復活節，機場快綫特別推出以「⼩確幸」為主題的節⽇限定活動，並利⽤「四葉草」的象徵意義，為⼤家送上連串祝福。

今個復活節，機場快綫特別推出以「小確幸」為主題的節日限定活動，並利用「四葉草」的象徵意義，為大家送上連串祝福。

旅程之⼩確幸：DIY 四葉草⾏李箱貼紙 為旅程增添祝福

由即日至2025年5⽉5⽇(星期⼀)，每⽇上午9時⾄晚上9時，歡迎⼤家在出發往機場時，前往機場快綫香港站L2層的特設櫃位，即時挑選⼼儀的祝福語句，免費印製個⼈專屬的四葉草⾏李箱貼紙，為你的旅途注入滿滿的平安及祝福，體驗旅程中的⼩確幸！

乘⾞之⼩確幸：節⽇限定乘⾞優惠 配合不同旅客需要

⼩童免費優惠

主題活動舉⾏期間 (即日至2025年5⽉5⽇)，3⾄11歲的⼩朋友只要使⽤有效的⼩童八達通，即可免費乘搭機場快綫，由香港站、九龍站或青衣站往返機場！

「⿑⿑搭」團體票優惠

成⼈無論是2⼈、3⼈或4⼈同⾏，只需⼀同前往機場快綫客務中⼼(博覽館站除外)購買單程團體票，即可享⾼達63折的優惠。⼀家⼤⼩出⾏可各⾃享機場快綫優惠，節省成本，並且體驗乘⾞的⼩確幸！

的⼠轉乘優惠

為了讓⼤家更易掌握出⾏時間，減低在前往機場時遇上路⾯交通狀況，機場快綫已將「的⼠轉乘優惠」的推廣期延⻑⾄2025年8⽉31⽇。乘客只需於入閘前，前往 機場快綫香港站、九龍站或青衣站的客務中⼼，出⽰HK$50或以上之即⽇的⼠收據或憑證，即可辦理⼿續，領取八達通⾞費半價優惠前往機場！每張的⼠收據或憑證 最多可供5位乘客享此優惠。