期間限定 - 阿華田x郭錦記冰心平安包

事隔三年，長洲太平清醮終於復辦，飄色巡遊如約而至，去長洲觀看太平清礁，當然要食番個平安包啦！今年，阿華田聯同長洲老字號郭錦記餅店，將傳統及創新結合推出期間限定新口味 - 阿華田冰心平安包！以傳統平安包造型加入冰凍阿華田忌廉「餡」，好食又有創意。天氣炎熱，食一個濃郁麥芽味兼透心涼的阿華田冰心包，絕對不容錯過！阿華田更特別於郭錦記準備一幅打卡牆，讓你趁機與屋企人、朋友影相留念! 加埋Hashtag #阿華田祝你健康平安，將祝福share比身邊人。

郭錦記 Kwok Kam Kee

地址：長洲北社街46號G/F