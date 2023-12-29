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市場資訊
2023-12-29 10:00:00

未來東鐵綫全新車站 建兩個營運中鐡路之間 料2027年竣工

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未來東鐵綫全新車站 建兩個營運中鐡路之間 料2027年竣工

未來東鐵綫全新車站 建兩個營運中鐡路之間 料2027年竣工

於今年九月展開工程的東鐵綫古洞站，將會是港鐵新鐵路項目中首個落成的新車站，以及成為港鐵網絡中第100個重鐵車站。

古洞站設於上水站及落馬洲站之間，是港鐵首次於營運中的鐵路隧道上興建的新車站。該工程難度極高，團隊須爭分奪秒，日間在有列車行走的鐵路隧道結構上施工，夜間則要把握有限的非行車時間，於隧道結構內進行建造月台等關鍵工序，同時確保無阻翌日的列車服務。另外，古洞站位於未來古洞北新發展區的市中心，在興建時須確保車站與周邊社區具高連通性，以及與附近的新發展項目順利銜接及整合。

建造古洞站涉及改造現有隧道作車站用途的工程

建造古洞站涉及改造現有隧道作車站用途的工程

團隊正積極應用創新科技以靈活應對各項挑戰，包括以建築資訊模型(BIM)、綜合數碼共用平台(CDE)4D視覺化及測量法，實時協作及監控進度、採用預製組件及裝配式設計(DfMA)和組裝合成建築法(MiC)減少現場施工程序，並實現「智能工地」，提升項目質量、效率及安全，確保工程按計劃推展，以達致2027年竣工。

QR code：一掃進入3D虛擬導覽及一掃了解施工挑戰

QR code：一掃進入3D虛擬導覽及一掃了解施工挑戰

3D虛擬導覽： https://mtrnorthernlink.hk/tc/kwu-tung-station
施工挑戰：https://www.youtube.com/watch?v=TeTTY5z-gOg&t=38s 

 

註：車站名稱僅為工作名稱。圖像只作概念展示用途，內容亦僅供參考。

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