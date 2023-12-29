未來東鐵綫全新車站 建兩個營運中鐡路之間 料2027年竣工

於今年九月展開工程的東鐵綫古洞站，將會是港鐵新鐵路項目中首個落成的新車站，以及成為港鐵網絡中第100個重鐵車站。

古洞站設於上水站及落馬洲站之間，是港鐵首次於營運中的鐵路隧道上興建的新車站。該工程難度極高，團隊須爭分奪秒，日間在有列車行走的鐵路隧道結構上施工，夜間則要把握有限的非行車時間，於隧道結構內進行建造月台等關鍵工序，同時確保無阻翌日的列車服務。另外，古洞站位於未來古洞北新發展區的市中心，在興建時須確保車站與周邊社區具高連通性，以及與附近的新發展項目順利銜接及整合。