未來東鐵綫全新車站 建兩個營運中鐡路之間 料2027年竣工

於今年九月展開工程的東鐵綫古洞站，將會是港鐵新鐵路項目中首個落成的新車站，以及成為港鐵網絡中第100個重鐵車站。
古洞站設於上水站及落馬洲站之間，是港鐵首次於營運中的鐵路隧道上興建的新車站。該工程難度極高，團隊須爭分奪秒，日間在有列車行走的鐵路隧道結構上施工，夜間則要把握有限的非行車時間，於隧道結構內進行建造月台等關鍵工序，同時確保無阻翌日的列車服務。另外，古洞站位於未來古洞北新發展區的市中心，在興建時須確保車站與周邊社區具高連通性，以及與附近的新發展項目順利銜接及整合。
團隊正積極應用創新科技以靈活應對各項挑戰，包括以建築資訊模型(BIM)、綜合數碼共用平台(CDE)和4D視覺化及測量法，實時協作及監控進度、採用預製組件及裝配式設計(DfMA)和組裝合成建築法(MiC)減少現場施工程序，並實現「智能工地」，提升項目質量、效率及安全，確保工程按計劃推展，以達致2027年竣工。
3D虛擬導覽： https://mtrnorthernlink.hk/tc/kwu-tung-station
施工挑戰：https://www.youtube.com/watch?v=TeTTY5z-gOg&t=38s
註：車站名稱僅為工作名稱。圖像只作概念展示用途，內容亦僅供參考。