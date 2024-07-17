本地兩代攝影師 隨光影細味鐵道上的邂逅 中環站「港鐵‧藝術」展廊「川流——鐵路掠影」攝影展

綫路縱橫交錯，四十五載的旅程之間，乘客川流不息，無數不期而遇，讓周而復始的尋常旅途多了難忘瞬間。「香港遺美Hong Kong Reminiscence」創辦人林曉敏，聯同前資深攝影記者何少忠，由即日起於中環站J出入口之 「港鐵‧藝術」展廊舉辦「川流——鐵路掠影」攝影展。相距三十年的兩代人，分別以影像進行一場跨世代對話，記錄九十年代初的車廂眾生相及捕捉當下鐵道的動人風景；攝影展同時展出《每個時刻 都是回憶的起點》相片徵集活動之優秀作品，從普羅大眾視角發掘更多鐵道上的邂逅與相遇。三部曲攝影作品有如三條平行路軌，形成「川」字匯聚成流，讓途經中環站的乘客亦置身其中。

黑白菲林照片紀錄九十年代初車廂眾生相

何少忠從事新聞攝影三十年，經常四出奔走，日常往來依靠快捷易達的鐵路，加上菲林相機隨身，讓他在工作與工作之間的短暫空隙時間可以細味及紀錄車廂百態。是次首次展出二十幅何少忠原攝於九十年代初的黑白菲林作品，偷閒小寐的上班族、自娛自樂的小學生、超然物外的僧侶、依偎角落的戀人等等都被他敏銳的「攝影眼」擷取下來，為大時代留下光影註腳。照片只是何少忠工作時間以外所見的記錄，部分隨歲月流逝而沾上灰塵或被刮花，有些更因當年器材技術侷限而失焦。「它們不是那種能被裝裱起來掛在家中美麗的畫面，但多多少少反映了九十年代香港某些真實面貌，例如人物的衣着、髮型、攜帶的物件或所做的事情，一幅幅黑白照片交織起來，拼湊成那個年代的獨特城市景緻。」何少忠對這批作品的感想，亦道出了攝影藝術隨着時代轉型的印記。