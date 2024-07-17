熱門搜尋:
DSE 2024 書展2024 多啦A夢 歐洲國家盃 柏蔚森I 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 巴黎奧運 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
市場資訊
2024-07-17 09:30:00

本地兩代攝影師 隨光影細味鐵道上的邂逅 中環站「港鐵‧藝術」展廊「川流——鐵路掠影」攝影展

分享：

綫路縱橫交錯，四十五載的旅程之間，乘客川流不息，無數不期而遇，讓周而復始的尋常旅途多了難忘瞬間。「香港遺美Hong Kong Reminiscence」創辦人林曉敏，聯同前資深攝影記者何少忠，由即日起於中環站J出入口之 「港鐵‧藝術」展廊舉辦「川流——鐵路掠影」攝影展。相距三十年的兩代人，分別以影像進行一場跨世代對話，記錄九十年代初的車廂眾生相及捕捉當下鐵道的動人風景；攝影展同時展出《每個時刻 都是回憶的起點》相片徵集活動之優秀作品，從普羅大眾視角發掘更多鐵道上的邂逅與相遇。三部曲攝影作品有如三條平行路軌，形成「川」字匯聚成流，讓途經中環站的乘客亦置身其中。

黑白菲林照片紀錄九十年代初車廂眾生相

何少忠從事新聞攝影三十年，經常四出奔走，日常往來依靠快捷易達的鐵路，加上菲林相機隨身，讓他在工作與工作之間的短暫空隙時間可以細味及紀錄車廂百態。是次首次展出二十幅何少忠原攝於九十年代初的黑白菲林作品，偷閒小寐的上班族、自娛自樂的小學生、超然物外的僧侶、依偎角落的戀人等等都被他敏銳的「攝影眼」擷取下來，為大時代留下光影註腳。照片只是何少忠工作時間以外所見的記錄，部分隨歲月流逝而沾上灰塵或被刮花，有些更因當年器材技術侷限而失焦。「它們不是那種能被裝裱起來掛在家中美麗的畫面，但多多少少反映了九十年代香港某些真實面貌，例如人物的衣着、髮型、攜帶的物件或所做的事情，一幅幅黑白照片交織起來，拼湊成那個年代的獨特城市景緻。」何少忠對這批作品的感想，亦道出了攝影藝術隨着時代轉型的印記。

攝影展首度展出二十幅前資深攝影記者何少忠攝於九十年代初的黑白菲林作品，記錄當時地鐵車廂裏的眾生相，為大時代留下光影註腳。

獨特角度捕捉當下鐵路與空間的互動

時光順流至二零二四年，九十後創作人林曉敏，經常透過鐵道穿梭城市角落，尋幽探秘，以攝影和文字記錄時代。擔任展覽策展人的林曉敏展出20幅以數碼相機於今年拍攝的彩色照片，與其聚焦車廂的眾生面貌，作品更着重呈現列車、人及環境空間之關係，同時側寫香港不同社區的獨特風貌。林曉敏說：「在研究獨特拍攝角度的期間，我成為了一個鐵路迷，除了觀察日常你我都會留意到列車與城市交縱的畫面，亦瀏覽了不少經典的列車拍攝資訊。相比刁鑽角度，我更着重演繹列車與周邊環境的關係和互動。」

adblk5

擔任展覽策展人的林曉敏展出20幅以數碼相機於今年拍攝的彩色照片，作品更着重呈現列車、人及環境空間之關係，同時側寫香港不同社區的獨特風貌。

除了兩位攝影師的作品外，是次展覽更包括十五幅公眾得獎作品，由       港鐵公司、Nikon及香港遺美合辦之《每個時刻 都是回憶的起點》相片徵集活動中逾五百幅參賽作品中遴選出來，同樣以港鐵為主題，隨照片追憶某個通勤片段——相遇與分別的月台風景、風雨兼程的列車、流連其中的乘客身影等，從不同角度重溫鐵道川流同途上的生活點滴。

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿小姐表示：「港鐵每日接載數以百萬計人次的客流，鐵路運輸系統有如河流連繫你我日常，彼此相伴，為人與人之間、人與地方之間牽線，造就很多美好相遇。是次攝影展是一次有趣的回顧，讓人隨著鐵道軌跡重新發掘生活日常的可愛，同時看到城市微妙變化。我們盼望市民能在繁忙的生活中，停留片刻，細味這場既記錄鐵道發展又捕捉時代面貌的攝影展。」

「香港遺美Hong Kong Reminiscence」創辦人林曉敏，聯同前資深攝影記者何少忠，由二零二四年七月十五日至十月七日於中環站J出入口之 「港鐵‧藝術」展廊舉辦「川流——鐵路掠影」攝影展。

港鐵公司很高興透過「港鐵‧藝術」計劃，將藝術融入車站的展覽場地，讓藝術家一展才華，並推廣公共藝術欣賞，讓乘客的旅程更添姿彩。

adblk6