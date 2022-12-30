本地研發及綠色金融雙管齊下 加速香港商界綠色轉型

因應俄烏戰爭全球能源價格大幅上漲，早前兩電上調電費為企業營運成本帶來沉重負擔及挑戰，特區政府<香港氣候藍圖 2050>計劃於2035年前，減少工商業樓宇用電20%，將傳統舊式光管淘汰並改裝成節能LED，有助完成2035年節能目標。然而，商界在節約用電及轉用節電產品時往往因需要大額投資，還需額外資源去更換現有配備，蠶食節能所帶來的回報，令企業為之卻步。

佳亞能源管理公司最新推出的Eco-Pro T8 LED光管，成品工作效率高達210流明每瓦，以8瓦取代一支36瓦的傳統T8光管，比傳統光管節省80%用電；而其ET5E T5 LED光管能兼容市面上95%主流電子火牛，可即換即用，無需改造現有線路或更換支架，為企業節省六至七成安裝成本，亦為未來的維護提供靈活性。

佳亞更提供綠色金融方案支援企業，於今年中成立Excalibur Eco Network Technology Limited，並於12月開始在本港推行“Save Today Pay Tomorrow”綠色金融計劃，以「先慳後付」方式運作，配以綠色節能產品和節能效益掛勾，客戶無需為節能項目付出啟動資金，合約期與「計算回本期」掛勾。為客戶提供零成本、固定支出及保證節能回報的綠色金融計劃。