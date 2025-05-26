本港數碼媒體公司FABCOM結合科技人文逆市突圍

香港的初創企業生態圈在去年展現了驚人的韌性。根據香港投資推廣署的初創企業調查顯示，2024年香港初創企業的總數增至4,694家，創下歷年來新高。然而，面對香港經濟持續的內外挑戰，本地企業需要更好的策略在競爭日益激烈的市場環境中生存。成立於2016年的本土數碼媒體代理商FABCOM，正是一個突圍而出的例子。公司由最初三人團隊，發展為擁有逾百名員工的規模。FABCOM總監Pheobe指出：「公司秉持以人為本的管理理念，積極部署AI與雲端技術，並與技術平台建立夥伴關係，在逆境中尋找突破。保持彈性與創新精神，是企業持續成長的關鍵。」

為因應環境變化，FABCOM靈活調整商業模式與團隊配置，並採取整合式營運模式，將客戶管理與內部執行結合，使團隊能即時掌握市場動態與客戶回饋，提升整體競爭力。同時，與傳統大公司及跨國企業不同，FABCOM鼓勵成員主動發聲，挑戰管理層的想法，打造一個開放共創文化，帶領公司持續成長。FABCOM總監Pheobe表示：「真正能保持靈活與創新的公司，不只是靠制度或口號，而是靠人。人對了，文化就會生長；文化對了，靈活性和創新就能自然延續。」反映公司重視文化與理念的延續。

FABCOM的快速擴張取決於管理層的前瞻性。早於2019年，程序化廣告尚未成為主流，FABCOM便率先與程序化廣告平台公司The Trade Desk (TTD)合作，通過其全渠道需求方平台實現廣告交易流程自動化，提升廣告觸達率，降低受眾重疊，避免廣告疲勞現象，實現品牌業績增長。例如，他們幫助韓國高端護膚品牌雪花秀實現了380%轉化率增長，同時有效運用第一方數據，助其拓展潛在客戶市場。

TTD香港暨台灣總經理顏任廷表示：「基於AI和開放互聯網的全渠道程序化廣告，從多渠道廣告投放，到即時數據分析洞察，都擁有極大的優勢。我相信在智能電視、零售媒體以及音樂串流媒體的大趨勢下，將會有越來越多的廣告商及品牌加入此行列。」