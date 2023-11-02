本港續禁日本部分水產品進口 日領事:極度遺憾 歡迎派員到福島核電廠視察

因應福島第一核電站排放核處理水入海，本港繼續禁止日本十個縣的水產品進口。日本駐港總領事岡田健一感到極度遺憾，強調在國際原子能機構(IAEA)核實下，確保日本水產品的安全，促請港府盡快撤銷限制，更歡迎港府派員到福島核電廠視察，「百聞不如一見」。

促盡早撤銷進口限制

日本駐港總領事館岡田健一表示，在全球約200個國家及地區中，除了中國、香港和澳門之外，只有俄羅斯和北韓等少數國家，批評核處理水是危險。上周末舉行的G7貿易部長會議上，日方再次就排放核處理水後，對日本水產品的進口限制措施，須以科學證據為依據進行解釋，各國亦對日方立場表示理解及支持。日本政府會與香港政府密切溝通，繼續提供必要資訊，及提高透明度。岡田健一並促請港府以科學證據為依據，盡早取消對日本食品的進口限制。

學者 : 核處理水對人體健康無影響

外界一直關注核處理水的氚含量，前倫敦帝國學院外科與腫瘤學系分子病理學教授Gerry Thomas在簡介會上表示，透過自然過程進入太平洋的氚，遠比包括福島在內的核電廠排放的更多。氚的物理半衰期是12.33年，生物半衰期10至40日。以物理半衰期遠較生物半衰期長，反映其劑量對生物組織而言只是屬於極少，不會在體內累積，相信福島核電廠排放的核處理水，對人體健康及海洋環境並無影響。日本水產廳增殖推進部研究指導課長長谷川裕康透露，在排放核處理水後，水產廳為多款水產進行測試，均未有超標。

日本計劃在明年3月底前分四輪排放核處理水，至今已排放兩輪，第三輪會在11月2 日開始。在排放處理水時，日本政府確保在國際原子能機構(IAEA)的參與下，建立多層次監測制度。IAEA在得到第三國家分析機構的參與下，客觀核實日本政府和東京電力進行的監測分析能力和數據的可靠性。在10月24至27日，包括中國在內的11個國家專家組成的IAEA工作小組到訪日本，進行第6次審查。IAEA、日本政府及東京電力確認，排放是按計劃安全進行。IAEA已在福島第一核電站設立常設辦事處，有工作人員常駐，亦會實時顯示排放狀態的數據。

岡田健一強調會繼續以公開透明的原則，定期及適時發放排水有關的科學數據和食品安全資訊，以換取早日解取進口限制。