李錦記家族基金「代代有愛——感謝祖父母」繪畫比賽2025 誠邀全港小學生向祖父母表達愛與關懷

李錦記家族基金一向致力促進健康和諧的家庭及社會關係。為增進祖父母、父母和孫子女之間的聯繫，加強家庭內跨代成員的互相尊重和欣賞，李錦記家族基金特別舉行「代代有愛——感謝祖父母」繪畫比賽2025，邀請全港小學生參加，鼓勵他們透過繪畫分享與祖父母相處的溫馨點滴，向祖父母表達愛與關懷。參加者除了有機會贏取豐富獎品，優秀作品更將於10月12日舉行的「祖父母感謝節2025同樂日」作公開展示，宣揚尊老護老的文化。

李錦記家族基金於去年8月進行了一項《感謝祖父母：家庭關係與關愛》問卷調查，顯示本港祖父母對現時祖孫關係的滿意度為8.05分。祖父母在香港家庭結構中處於相當特別的位置，他們為孫子女提供豐富的生活智慧及經驗，而親密的祖孫關係可以在生活中互相提供極大的情感支持。為提升祖父母、父母和孫子女之間的聯繫，李錦記家族基金銳意推動將每年10月的第二個星期日定為香港的「祖父母感謝節」，並與不同慈善團隊合作舉行一系列活動，鼓勵祖孫間及家庭成員之間以五種愛的語言加強溝通，推動「讚美由家開始」的敬老文化。是次「代代有愛——感謝祖父母」繪畫比賽為「祖父母感謝節」的其一重點活動，讓兒童發揮藝術創意之餘，更鼓勵他們表達對祖父母的感恩，促進祖孫三代的和諧關係，建立及鞏固家庭凝聚力。