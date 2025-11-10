李錦記攜手不丹 推動廚藝教育與文化交流

李錦記一直致力透過其「全球烹飪體驗項目」培育青年廚師，促進國際廚藝交流。2025年，這項標誌性項目首次踏足不丹，與當地的De-suung青年技能培訓項目（DSP）合作，開展一場跨文化的廚藝交流之旅，為16位不丹青年廚師帶來深刻的學習體驗。

不丹擁有豐富的文化底蘊與蓬勃發展的青年培訓計劃，與李錦記推動廚藝教育的理念不謀而合。DSP由不丹國王於2021年創立，旨在為完成高中教育的待業青年提供高質素的短期技能培訓。李錦記選擇不丹作為新一站，不僅看重其文化價值，更希望透過廚藝作為橋樑，連繫人情，促進亞洲料理的國際理解與交流。

李錦記醬料企業事務執行副總裁孔君道表示：「我們一直深信，美食可以連繫人情，全球烹飪體驗項目選址不丹，希望透過醬料、廚藝交流作為文化橋樑，跨越語言與地域界限，啟發當地青年盡展所長，同時促進亞洲料理的國際交流與了解。」

在為期五天的烹飪交流活動中，16位DSP青年廚師在來自澳洲The Star Sydney的行政總廚Chef Vincent Liew指導下，學習食材處理、醬料運用及擺盤技巧等實用技能。他們在壓軸晚宴中，巧妙融合地道食材與李錦記醬料，創作出多道富有創意與文化融合的料理，展現學習成果。參加者紛紛表示，這次交流不僅激發了他們對烹飪的熱情，更拓展了對國際料理的視野，並堅定了成為職業廚師的決心。

Chef Vincent以逾30年的國際廚藝經驗，深入淺出地教授技術，並分享料理背後的文化故事與情感意涵。他強調：「授人以魚不如授人以漁」，希望透過自身經驗，燃點青年廚師對烹飪的熱愛，引導他們思考料理的深層價值。

孔君道補充：「與DSP的合作，不僅讓我們能夠將嶄新、專業且具國際視野的廚藝經驗及知識帶到不丹，也讓我們有機會與當地青年建立深層次的文化連結。」

李錦記亦計劃於2026年安排獲提名的不丹青年廚師前往香港考察，親身體驗亞洲美食的多樣性與創新。他們將參觀李錦記總部、接受專業中餐培訓，並與本地廚師交流，進一步拓展國際視野與職業潛力。香港作為美食之都，將為他們提供寶貴的學習機會。

展望未來，李錦記將繼續深化與不丹DSP的合作，並拓展全球烹飪體驗項目至更多地區，推動廚藝教育與文化交流。截至2024年，全球已有逾3,000名青年受惠於此項目，足跡遍佈中國、馬來西亞、南韓、越南、英國、美國及加拿大等地。