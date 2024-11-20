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2024-11-20 11:30:00

李錦記支持「第十七屆亞洲名廚精英薈」圓滿舉行

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匯聚亞太地區優秀廚師同場競技 以李錦記醬料炮製美饌

中國北京 - 2024年11月20日 - 由亞洲餐飲廚藝協會主辦的「亞洲名廚精英薈」於10月26日至29日，假北京中瑞酒店管理學院隆重舉行，李錦記再度支持並贊助醬料供比賽之用。本屆比賽匯聚來自亞太地區的優秀廚藝精英參與，促進亞洲各國美食文化的交流融合，推動中華美食的創新與發展。

李錦記贊助「第十七屆亞洲名廚精英薈」比賽醬料。
李錦記贊助「第十七屆亞洲名廚精英薈」比賽醬料。

「亞洲名廚精英薈」自2007年成立以來，為亞洲地區的優秀廚師提供了一個展示技藝、交流經驗的平台，更逐步發展成為亞洲餐飲界的一大盛事。本屆精英薈吸引了超過20隊來自中國內地及香港、馬來西亞、韓國、日本等地的頂尖廚師參與，以李錦記醬料烹調中式美饌，角逐殊榮。大賽以「鮮」為主題，參賽廚師在限時90分鐘內圍繞主食材 — 鱈魚和羊肉，展開了一場激烈的廚藝比拼。

參賽廚師在大賽中使用李錦記醬料炮製佳餚。
參賽廚師在大賽中使用李錦記醬料炮製佳餚。

李錦記企業事務執行副總裁孔君道表示︰「李錦記一直以『發揚中華優秀飲食文化』為使命，積極支持舉辦廚藝比賽，為業界創造良好的交流與學習平台。我們樂見參賽者發揮創意及技藝，以李錦記醬料炮製色香味俱全的佳餚，促進中餐的傳承和發展。」

今年的比賽恰逢中華人民共和國成立75周年，不僅是一場廚藝的較量，更是一次文化與友誼的交流。參賽廚師通過比賽，展示了亞洲餐飲的多樣性，共同推動了中餐文化的傳承與發展。


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關於李錦記

李錦記由李錦裳先生於1888年在中國廣東省珠海市南水鎮創立，歷經逾135年的持續發展，已成為一個家喻戶曉的醬料企業，成功打造出「品質與信心標誌」的國際品牌。李錦記擁有逾300種產品，分銷網絡遍佈全球超過100個國家和地區。

如欲了解更多有關李錦記的資訊，請瀏覽︰

關於「亞洲名廚精英薈」

「亞洲名廚精英薈」始於2007年，從最初的兩岸四地（中國香港、澳門、佛山南海、台灣地區）的名廚之間的廚藝交流，成功舉辦首屆名廚精英薈以廚會友，並且推廣博大精深的中華飲食文化開始。隨著韓國、日本、馬來西亞、上海、廣州、深圳、海南、佛山順德、俄羅斯等不同的亞洲國家或地區的相繼加入，2012年正式名為「亞洲名廚精英薈」，現已逐步發展成亞洲餐飲和旅遊業界的盛會。

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