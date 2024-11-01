李錦記榮獲香港工業總會頒發 2024年「工業獻愛心」最高榮譽「至尊關懷大獎」

勞工及福利局局長孫玉菡（右）頒發「至尊關懷大獎」，由李錦記企業事務執行副總裁孔君道代表接受。

香港 - 2024年11月1日 - 9月26日，香港工業總會舉行「工業獻愛心」表揚計劃2024頒獎典禮。李錦記榮獲企業組最高榮譽之「至尊關懷大獎」，並同時獲得「最具踴躍投入獎」及「最具創意獎」，肯定了李錦記在履行企業社會責任方面的卓越表現和創新精神。 勞工及福利局局長孫玉菡（右）頒發「至尊關懷大獎」，由李錦記企業事務執行副總裁孔君道代表接受。 李錦記憑藉去年籌辦的第七屆國際名廚慈善宴和「塑造可持續未來」計劃在「工業獻愛心」表揚計劃中獲得三個獎項。李錦記醬料企業事務執行副總裁孔君道先生於頒獎典禮上表示：「李錦記秉承『思利及人』的核心價值，一直致力於回饋社會，關懷弱勢社群。獲得香港工業總會的嘉許，是對我們長期履行企業社會責任的肯定，也激勵我們在未來繼續創新，為社會創造正面影響。」 「工業獻愛心」表揚計劃由香港工業總會及其轄下促進企業社會責任委員會主辦，評審委員會由政府部門、社福界、工業界、學術界及愛心夥伴等代表組成。今年逾百間企業參選，評審委員會按參賽企業的企業社會責任項目，在社會創效能力、資源投入、自發性，以及創造共享價值等方面評選出得獎企業。 李錦記將繼續秉持「思利及人」的核心價值，積極承擔企業社會責任，造福社會，為社會創造正面價值。

關於李錦記

李錦記由李錦裳先生於1888年創立，歷經逾135年的持續發展，現已成為家傳戶曉的國際醬料及調味品品牌，旗下逾300款產品銷往全球超過100個國家和地區。如欲了解更多有關李錦記的資訊，請瀏覽 http://www.LKK.com。



關於「工業獻愛心」表揚計劃

香港工業總會於2011年成立促進企業社會責任委員會，旨在提倡及鼓勵會員公司推行企業社會責任專案。委員會自2013年起舉辦「工業獻愛心」表揚計劃，表揚為社會帶來良好效益的企業，支持更多業界公司履行企業社會責任。

