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2025-01-10 10:00:00
日報

東海堂アローム X meiji 香港限定明治草莓系列蛋糕甜品

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今個冬日，東海堂アローム首次破天荒地與日本明治meiji攜手合作，推出香港期間限定的2款蛋糕及1款甜品。其中包括明治阿波羅草莓朱古力戚風蛋糕（零售價：$189，會員專享95折：$179.6）；明治草莓橡皮糖果凍朱古力蛋糕（零售價：$269，會員專享88折：$236.8），另有明治阿波羅朱古力造型甜品（零售價：$26）每款都充滿著濃濃的明治meiji味道，必定讓明治meiji粉絲重溫童年的甜美回憶。在這個草莓盛放的季節，與我們一同沉浸於草莓的清香和明治朱古力的濃郁中，揭開今年草莓季節的幸福序幕。
東海堂アローム網店

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東海堂 アローム meiji 明治草莓系列蛋糕甜品
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