東海堂 アローム 情人節蛋糕系列 締造浪漫告白の瞬間

情人節臨近，東海堂アローム推出以「告白の瞬間」為主題的3款限定蛋糕，當中1款更與小王子Le Petit Prince攜手合作，推出香港限定的「小王子草莓玫瑰花束蛋糕」及「小王子浪漫音樂盒」，讓每一個告白瞬間都變得獨特而難忘。還有兩款精緻唯美的情人節限定蛋糕，讓您與摯愛在透過甜蜜滋味表達最深厚的愛意。無論是浪漫的告白還是慶祝愛情的時刻，這些蛋糕都能成為您愛情故事中最美麗的見證，成為永恆的回憶！凡於2月9日或之前，蒞臨門市或網上（輸入優惠碼「86VDAY2025」）預訂情人節系列蛋糕，即享優先訂購86折優惠。

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