東海堂 アローム 溫潤木調咖啡店 全新形象 登陸T Town

東海堂 アローム旗下日系咖啡店 以 全新形象進駐天水圍T Town，為大家帶來一系列日式甜品、純手工輕食、冰涼甜點及手調飲品體驗。咖啡店內座位空間感十足，讓食客於愜意與寧靜環境中享受美食。面對炎夏屢破紀綠的高溫，一杯芭菲能為你增添清涼感覺。以鮮甜水果、京都宇治．丸久小山園的抹茶調製而成的抹茶忌廉，配以北海道十勝紅豆、抹茶蕨餅、蛋糕及玄米脆粒等食材交織成的「宇治金時の森」；乾果穀物脆片與黃豆粉蕨餅作基底，夾層繚繞芒果完熟芬馥與牛乳濃郁醇香，讓人回味無窮「芒果の絢」，還有新登場期間限定的「宇治．丸久小山園抹茶新地」，均是盛夏消暑之選。

東海堂 アローム推出「視覺系」精緻甜點，以日本傳統甜點和菓子－銅鑼燒滲入新意！包括由日本引入全人手打造擠花機器精製的「栗子蒙布朗．銅鑼燒」，精心調配甘甜栗子餡料擠出極緻幼細栗子條蓉。在鋪滿濃厚栗子蓉下蘊藏的銅鑼燒，選用日本產小麥粉揉製而成，外皮輕柔卻不鬆散，輕盈層疊的栗子蓉襯托著甜潤芬芳，整體口感相互融合。想享受夢幻悠閒的午後，則不容錯過「開心果紅桑子鏡面慕絲」和「藍莓鏡面慕絲」兩款日式鏡面慕絲甜品，為味蕾帶來滿足，再配以手調飲品，如深度烘烤的炭燒咖啡、「薔薇荔枝炭燒咖啡」、「薔薇芒果炭燒咖啡」特別採用自家烘焙咖啡，秉承日本傳統慢炒焙煎工藝，帶有濃烈木炭熏蒸香氣，果蓉的玫瑰花冰塊，一步一步喚醒我們感官。

東海堂 アローム CAFE ：

地址：天水圍T Town北翼N125號舖

電話：+852 2689 7088

營業時間：早上10:00 - 晚上9:00