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市場資訊
2024-06-07 07:30:00
日報

東海堂 2024父親節「愛の祝福を送る日」蛋糕系列

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今個父親節，東海堂 アローム呈獻「愛の祝福を送る日」父親節蛋糕系列，打造6款精緻蛋糕：酒桶造型雜果蛋糕、帽子黑糖焙茶慕絲蛋糕、粒粒芒果椰子慕絲蛋糕、曲奇北海道牛乳芝士蛋糕、草莓白玉麻糬忌廉蛋糕和鮮果交響樂。為不同口味不同個性的爸爸們，以蛋糕送上最真摯的祝福。最矚目的是以著名的威士忌品牌Jack Daniel’s 為主題的「酒桶造型雜果蛋糕」，與爸爸乾杯共享美好快樂時光。由即日至613日，優先預訂指定父親節蛋糕可享86折優惠；Arome會員可享88折優惠。在網店訂購優先預訂指定父親節蛋糕，可使用優惠碼「FDAY2024」。
立即預訂：https://bit.ly/4dNs8k5

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