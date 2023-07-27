東港城「Merli & Kiztopia Friends與您彈遊新加坡」

由即日起至９月３日，東港城聯乘新加坡最具知名度的親子遊樂中心Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期，將JumptopiaTM全球最大型一體式充氣彈床城堡帶到你面前，同時更為The Point會員帶來多項消費獎賞，包括消費換領「彈遊新加坡」親子套票及主題限定精品，消費印花賞集齊指定印花數量換領香港至新加坡雙人來回機票、最新iPhone及PS5等，以及電動車車主至愛獨家禮遇，一邊充電一邊購物換領高達＄3,840獎賞及免費泊車券！

以新加坡著名旅遊景點為主軸的超巨型彈跳城堡，長達25米，高逾5.5米，總面積逾5,000呎，糅合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種遊戲元素，讓大小朋友於50分鐘的精彩旅程中挑戰自己體力、平衡力及膽量！開幕僅半個月已在家長群揭起極大回響，成為小朋友must-go景點，門票每天都被一掃而空。有見及此，東港城亦乘勢加推The Point會員專享「彈遊新加坡」消費換領活動，會員憑指定積分及消費滿指定金額，即可換領「彈遊新加坡」平日或假日親子套票或多款主題限定禮品！

東港城特別推出「充電X購物大激賞」，The Point會員於東港城以積分換領免費特快充電，連同即日指定消費，可以享高達＄3,840獎賞及1小時免費泊車券6張，兼同時賺取積分，讓你下次再駕愛車來邊充電邊Shopping，一舉兩得！

東港城將於8月5日至9月3日推出「好賞暢遊新加坡．消費印花賞」，The Point會員於東港城消費滿$10,000即可獲電子印花一個，集齊指定數量電子印花，可換領新加坡航空來回香港新加坡經濟客位機票2張、最新iPhone、iPad和PS5等多款潮流電子產品。

東港城特別推出三大主題旅遊精品，包括伸縮雨傘、百變旅行行李帶連購物袋及夏日沙灘快乾浴巾，從此不用再擔心夏天變幻莫測的天氣或拖著汗流浹背的身軀回家，瞬間成為夏日玩樂達人！The Point會員只須於The Point app以指定積分預留禮品預留證，並於即日以電子消費滿指定金額，即可以指定積分換領主題旅遊精品。