東瀛遊成為2025年日本国際博覧会 (大阪・関西万博）官方票務代理 今年10月6日前訂購門票享超級早鳥8折優惠

東瀛遊執行董事禤國全表示：「我們很高興成為目前全港唯一旅行社獲關西世博協會簽有委託票券販售之契約，代理銷售2025世博門票，將全球最負盛名及觸目的盛事帶給香港市民。同時，我們成功獲得世博官方票務代理，為客人帶來信心信譽保證。」

萬眾矚目之【2025年日本国際博覧会】（2025大阪．關西世界博覽會）即將於2025年4月13日至10月13日隆重舉行。東瀛遊正式宣布直接與「2025 年日本國際博覽會協會」簽有委託票券販售之契約，成為日本海外銷售代理，協助販售「大阪．關西世博」門票。

預計2025年全年日本遊客量破4,000萬人次

大阪向來是日本最受歡迎旅遊勝地之一，禤國全相信引頸以待之世博會必然掀起新一波旅遊熱潮，更會吸引不少學校組織世博遊學團參觀。預計明年前往當地朝聖的遊客必大幅增加，有望超過疫情前，創出歷史新高，日本全年有機會達至「4,000萬人次」目標。

東瀛遊正積極準備迎接巨大的旅遊商機，開拓與世博會相關之旅行團及自由行套票，將國際級盛事與優質服務結合，致力於為旅客創造一個難忘獨特的體驗。期望明年日本旅遊產品生意額按年有20%增長。