東瀛遊擴充業務 指定旅行團及自由行勁減高達$500

因應旅遊全面復常，東瀛遊對市道充滿信心，於九龍灣德福廣場二期616號舖增設新店，今日正式投入服務。由即日至4月5日期間，於東瀛遊任何分店訂購全線旅行團及自由行產品，均可享超級折扣優惠高達$500。東瀛遊率先推大阪和歌山「世界遺產」熊野古道健行5天之旅，精選千年朝聖之路，4大秘景散策道，有專業導賞員同行，全程享用3晚溫泉，首團5月8日推出數天已滿額，加推5月14、17、22、28及6月12日全部成團出發，每位可享$ 200折扣，團費只須$8799+。

詳情：https://www.egltours.com/itinerary/tour/HTJOHA05?start=HK

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