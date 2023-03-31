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2023-03-31 07:30:00
日報

東瀛遊擴充業務 指定旅行團及自由行勁減高達$500

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應旅遊全面復常，東瀛遊對市道充滿信心，於九龍灣德福廣場二期616號舖增設新店，今日正式投入服務。由即日至45日期間，於東瀛遊任何分店訂購全線旅行團及自由行產品，均可享超級折扣優惠高達$500。東瀛遊率先推大阪和歌山「世界遺產」熊野古道健行5天之旅，精選千年朝聖之路，4大秘景散策道，有專業導賞員同行，全程享用3晚溫泉，首團58日推出數天已滿額，加推514172228612日全部成團出發，每位可享$ 200折扣，團費只須$8799+
詳情：https://www.egltours.com/itinerary/tour/HTJOHA05?start=HK
查詢：3692 0888

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