東薈城名店倉首度與環保初創企業香港木庫合作，攜手呈獻「嶼木同行」特別企劃。自今年7月起從大嶼山不同地區收集廢棄木材升級再造，製成9.6米木製長椅「木。聞」裝置，現已於商場二樓展出。此外，商場特別邀請社企遊沐合作設計一條3小時獨家的「療癒路線」，讓大家享受大自然遠足體驗。香港木庫期間限定店更特別推出會場限定的「香港原木杯墊及木油護理套裝」，大家亦可於指定周末參木藝工作坊，透過回收廢棄木材明白自然資源重用帶來「第二生命」的重要性。
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日報
東薈城名店倉攜手香港木庫呈獻「嶼木同行」特別企劃
東薈城名店倉首度與環保初創企業香港木庫合作，攜手呈獻「嶼木同行」特別企劃。自今年7月起從大嶼山不同地區收集廢棄木材升級再造，製成9.6米木製長椅「木。聞」裝置，現已於商場二樓展出。此外，商場特別邀請社企遊沐合作設計一條3小時獨家的「療癒路線」，讓大家享受大自然遠足體驗。香港木庫期間限定店更特別推出會場限定的「香港原木杯墊及木油護理套裝」，大家亦可於指定周末參木藝工作坊，透過回收廢棄木材明白自然資源重用帶來「第二生命」的重要性。