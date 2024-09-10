松齡護老集團 X 科創公司FINESSE 松心薈推全新「智能長者健康檢測系統試驗計劃」

CARER.Plus所生成的醫療護理建議方案同樣具有高度參考性，配合松心薈的跨專業醫療護理團隊的個人化規劃，確保長者能夠得到最佳的醫療護理服務。

松齡護老集團行政總裁陳業強先生指，松齡作為業界龍頭，對於創新從不停步。多年來一直透過跨界別合作，與不同科創公司攜手探索及實踐院舍醫療護理智能化，冀能突破樂齡科技現時的固有界限，引入高效、易於應用且全面的創科方案，藉此推動業界革新，牽頭促進本港樂齡科技生態系統發展，以應對未來社會的需要，讓每位長者均能得到最優質的醫療護理服務，安享晚年。

松齡護老集團於2023年推出港島首個尊尚旗艦院舍「松心薈」，特設不同房間及服務級別，住客可因應需要制定個人化選項，其全方位跨專業醫療護理團隊更是最引以為傲的一環。為進一步照顧長者所需，松齡一直致力引入和善用各種樂齡科技，為其提供一個更安全和舒適的生活環境。今年6月起松齡首度與本地科創公司靈巧智慧科技有限公司（FINESSE）合作，嘗試把突破性創科點子融入院舍，利用各種全新智能檢測裝置，配合由FINESSE以大數據及AI研發的最新系統平台CARER.Plus和手機應用程式(APP)，建構出實現「軟硬件融合」的一站式醫療護理創新方案－「智能長者健康檢測系統」，用作持續為長者健康狀況進行監察、收集、分析及建議。此系統率先於松心薈推行試驗計劃，通過實踐探討院舍未來推行醫療護理智能化的可能性，務求持續提昇安老服務質素，同時有效紓解照顧者和院舍員工壓力。

FINESSE開發的系統平台CARER.Plus，除可遠距離實時監測長者的狀態外，更有AI功能，能夠自動根據長者的健康數據進行分析，撰寫全面、詳盡且可持續的醫療護理建議方案。

FINESSE聯合創辦人余曜堃先生指，全新「智能長者健康檢測系統」經過團隊2年多悉心開發，現時系統數據庫內已載有逾5萬名長者的健康數據，而且數據量將持續增加，令AI能夠更精準地提供各種分析和建議。因此品牌不斷尋找合作伙伴，爭取機會把系統帶入院舍，透過推行試驗計劃進行系統優化。

於2021年創立的FINESSE致力將創新科技應用於健康領域，一直與社區中心和本地非牟利機構合作，為區內長者和照顧者提供各種健康相關服務。品牌近年致力研究如何善用大數據及AI為長者健康把關，把多年來於社區服務中所收集得的長者健康數據轉化成龐大的數據庫，並運用人工智慧（AI）進行演算法，開發出一套可與智能檢測裝置完美整合的醫療護理管控系統平台CARER.Plus，兩者結合成「智能長者健康檢測系統」，並邀得頂尖醫療專家團隊擔任顧問，於整個研發過程中提供專業意見及進行優化工作。

結合多項創新軟硬件 長者健康及安全保障

FINESSE今年6月把全新「智能長者健康檢測系統」引入松心薈，邀請長者參加，分別為他們手上配戴全新穿戴式智能裝置，長者可從裝置上掌握日期、時間、天氣等資訊，藉此改善精神混亂及善忘問題；裝置亦可實時檢測配戴者的心率、血壓和血氧水平等基礎健康狀況。然而，裝置最大特點是擁有求救功能，院舍護士站職員和其家人的智能手機已預先連結系統，如長者感到不適或遇上危險，可按下按鈕或利用語音呼叫，系統將發出警示知會家人或松心薈職員，以便他們立即趕到現場提供協助。

長者房間內設置3大智能檢測裝置，分別為無接觸式智能感應帶、智能跌倒偵測裝置及智能呼叫裝置。無接觸式智能感應帶只須放置於床墊之下，長者可在無需佩戴任何設備下入眠，同時檢測各項重要健康資訊，包括：持續心率、呼吸頻率、睡眠質素、睡眠時長、翻身次數、睡眠週期分布等。智能跌倒偵測裝置則安裝於房間天花，如長者在房間內跌倒或在床上翻身時摔下，系統將會立即發出訊號，讓職員即時作出跟進。智能呼叫裝置設置於床頭，備有繩索、按鈕和語音接收器，讓長者便於求助。

醫療護理管控系統平台CARER.Plus則是「智能長者健康檢測系統」的重中之重，「試驗計劃」剛開始時，團隊在參與長者允許下把其過往的所有健康記錄儲存到數據庫，其後所有錄得的健康數據均會即時上載到CARER.Plus，松心薈的跨專科醫療護理團隊可隨時透過系統平台，遠距離實時監測各長者的狀態。另外，系統平台的AI如發現長者的健康狀況與日常平均值有較大差異時，即會發出異常警示，方便院內職員作出即時跟進。CARER.Plus的AI功能更能夠自動根據長者所有健康數據作詳細分析，並撰寫出一份全面、詳盡且可持續的醫療護理建議方案，內容包括：醫療計劃、護理目標、針對性治療及復健計劃、營養餐單等，供松心薈的跨專業醫療護理團隊作參考之用。

試驗計劃順利完成 成效顯著

FINESSE深明長者家人可能需要應付工作或分隔異地，照顧者對於關心摯親的健康狀況往往顯得力不從心，因此團隊特別開發專用APP連接系統，讓家人無論何時何地，只要打開智能手機，便可輕鬆查閱親人不同時間的健康狀況，讓他們對摯親的愛與關懷從不缺席。

經過近2個月的試驗計劃，松心薈團隊與FINESSE為試驗計劃成效進行審視與檢討，松齡發現全新「智能長者健康檢測系統」能夠更有效為長者提供健康檢測服務，智能檢測所獲之數據與人手檢查所得相約，力證其準確性；由於松心薈職員可隨時隨地遠距離實時監測長者情況，有效減少巡房次數，亦可按照長者狀況決定優先性，讓有需要的長者能夠率先獲得適切支援。

另一方面，CARER.Plus所生成的醫療護理建議方案同樣具高度參考性，配合松心薈跨專業醫療護理團隊的個人化規劃，確保長者能夠得到最佳的醫療護理服務。同時團隊亦可就其建議方案向AI作出回饋，提供更多專業醫療護理建議，令往後的AI能夠作出更精準和詳細的分析及方案。

松心薈

地址：香港銅鑼灣禮頓道1號地面大堂及1樓、2樓和3樓各層前座(或南面)部分

電話：2832 9737

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