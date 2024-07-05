想在家輕鬆煮出各式美食，不妨選擇林內日本製RRJH2煮食爐，備有超強6千瓦火力，能滿足您的煮食要求。即日起至2024年9月1日期間，凡選購石油氣煮食爐，即可獲高達港幣200超市禮券；石油氣熱水爐也可獲高達港幣600超市禮券。優惠期有限，趕快行動。林內備有多款不同優質石油氣爐具，包括實用型格的不銹鋼面座枱及嵌入式煮食爐，以及強化玻璃面的嵌入式煮食爐，款式時尚耐用。熱水爐則備有薄至7.5厘米厚度的超薄恆溫節能型號。立即前往TGC煤氣客戶中心或各石油氣特許代理商選購您的心水爐具！
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日報
林內石油氣爐具送高達港幣600超市禮券
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