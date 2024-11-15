林內石油氣爐具送高達$600超市禮券

香港冬天又凍又濕，寒冷的體感有時比北歐國家有過之而無不及。林內石油氣熱水爐為您帶來源源不絕熱水，無論是熱水浴或日常生活中的其他用途，都可以配合需要，讓家人倍感舒適。即日起至2024年12月31日，凡選購石油氣熱水爐可獲高達港幣$600超市禮券，石油氣煮食爐亦可獲高達港幣$200超市禮券。優惠期有限，趕快行動，讓您和家人在寒冷的季節裡享受無限暖意！林內為消費者心目中極具口碑及信心保證的日本信譽品牌，備有多款不同的優質石油氣爐具，包括實用型格的不銹鋼面座枱及嵌入式煮食爐，以及強化玻璃面的嵌入式煮食爐，款式時尚耐用；熱水爐則備有薄至 7.5 厘米厚度的超薄恆溫節能型號，助你打造明亮寬敞的浴室。

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