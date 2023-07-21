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市場資訊
2023-07-21 07:30:00
日報

林內石油氣爐具送高達$700禮券

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想在家煮出鑊氣小炒，火力強勁的林內皇牌石油氣煮食爐「火霸王」（R22）是最佳拍檔。日本製造的「火霸王」特強火力爐頭高達5.5千瓦，輕鬆烹調出各式美食。現凡選購指定石油氣煮食爐最高可享港幣$200超市禮券；指定石油氣熱水爐更可獲高達港幣$700超市禮券，優惠期至93日止。林內備有多款優質爐具，包括不銹鋼面座枱及嵌入式煮食爐，嵌入式型號更備有強化玻璃面選擇；熱水爐備有7.5厘米厚的超薄恆溫節能型號。選購任何「林內」石油氣爐具系列，均獲3年包零件免費保養服務。   
查詢：2232 1111    
網頁：http://www.towngasappliance.com

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