林永和醫生著作《齊整家庭事——父母與孩子的成長課》隆重出版

家庭醫生兼婚姻及家庭治療師記錄真實案例及經驗實踐 探討夫妻相處、親子關係及孩子成長大小事 分享幸福家庭心得

每個人對夫妻關係及教養孩子等各有期望，父母們要如何取得共識，並肩前行？現代人憂柴憂米憂學業，顧及工作、生活與課業同時，有聽到孩子的心事嗎？身兼家庭醫生、婚姻及家庭治療師和大學教授等多重身分的林永和醫生執業至今32年，多年來致力推動以家庭為本的親子教育，透過文字著作及主持電台及電視節目，提供建立身、心、靈健康的實用建議，以及身為人父及丈夫的親身體會，為父母和孩子寫下充滿共鳴的成長課，分享有關夫妻相處、親子關係及孩子成長的幸福錦囊。繼2016年出版的《一家人好生活》後，林永和醫生的最新著作《齊整家庭事–父母與孩子的成長課》經已隆重問世，於各大書店公開發售。

為呼應林永和醫生的暱稱「貓頭鷹醫生」，《齊整家庭事–父母與孩子的成長課》封面特別以貓頭鷹作設計元素，饒富趣味。全書分為「爸爸其實有心事！」、「媽媽的24/7憂心清單」、「孩子的青蔥困惑小劇場」及「順藤築起每個家」四大章節，記錄他從處理真實案例和實踐經驗所得的幸福家庭心法，從父母及孩子的角度，探討夫妻及親子關係以至青少年成長的不同處境，結合婚姻及家庭治療的專業知識，引領讀者一同以家庭為本，理順糾結日常的煩惱事，讓每個家庭也能適時重整旗鼓，砥礪同行，建構幸福家庭。

林永和醫生表示：「沒有人天生懂得當爸媽，『共同築起一個家』是一門學不完的長成課，有時難免手忙腳亂，最重要是家中各人能夠互相體諒和扶持。《齊整家庭事–父母與孩子的成長課》是一本懷着一顆天真而火熱的心來創作的文集，十分鼓勵父母和孩子一起閱讀，希望讓大家從中得到啟發、反思和支援，更具信心、盼望、同理、包容、尊重和愛，自在同行成長路。此外，我亦希望老師、教育工作者、醫護人員、社工、輔導員等專業人士能透過閱讀本書，更明白個人與家庭間千絲萬縷的關係，從而以兼顧兩者的角度來幫助更多父母及小朋友。」