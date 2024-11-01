柬埔寨代表團訪問香港 為西哈努克省加強投資者關係

西哈努克省投資促進工作小組訪港 鼓勵中國資本投資西哈努克省

西哈努克省投資推介會代表和演講者。從左至右：伊索提閣下（H.E. IM Sokthy），西哈努克省投資促進工作小組秘書長；昂萬那拉閣下（H.E. NUT Unvoanra），柬埔寨投資委員會副秘書長；謝禮德先生（Rithy SEAR），世橋集團董事長；潘帕拉閣下（H.E. Dr. PHAN Phalla），西哈努克省投資促進工作小組副主席；隆迪曼閣下（H.E. LONG Dimanche），西哈努克省副省長；蔣國豐閣下（H.E. CHEA Kok Hong），西哈努克省MPSEZ秘書處主任；楊健文先生（Kenny Yeung）中國銀行香港金邊分行副行長；以及李啟軍先生，深圳城市規劃設計研究院教授級高級規劃師。

各位來賓在投資推介會中聆聽西哈努克省的投資魅力。

香港 - 2024年11月1日 -將於2024年10月30日及11月1日分別在廈門和香港舉行。此次投資推介會旨在向各投資者展示西哈努克省作為柬埔寨新興經濟中心的巨大投資潛力，彰顯地區的戰略優勢、完備的基礎設施，以及柬埔寨政府對當地的政策支持。西哈努克省將建立柬埔寨下一個多功能經濟特區（Multi-Purpose Special Economic Zone），並有望獲得大量投資。對於香港投資者來說，西哈努克省具有各種優勢，包括其深水港口，投資者可以從西哈努克省進入柬埔寨市場。同時，多功能經濟特區與柬埔寨不斷擴張的旅遊業相結合，為各行各業創造了多樣化的機遇，這也讓西哈努克省成為一個具吸引力的長期投資目的地。柬埔寨頒布的西哈努克省總體規劃旨在將該地轉型成為區域物流中心，進一步確立其作為貿易、金融和旅遊國際樞紐的地位。西哈努克省強調可持續發展和創新，對高價值投資者來說具有不可小覷的投資潛力。為體現柬埔寨政府和首相對西哈努克省的高度重視，。漢薩希博士表示：「我們希望此次推介會不僅是一場活動，而是能成為一個促進深入對話與合作的交流平台。我們將全方面介紹西哈努克省，從優越的地理位置到豐富的文化遺產，深入分析本省的投資潛力。我們也期待與會者積極參與討論，與我們共同應對挑戰與把握機遇。」（H.E. Dr. PHAN Phalla）表示：「尊敬的香港與會者將深入了解西哈努克省的廣闊潛力和政府的激勵措施。我們希望能實現互利共贏的增長計畫，也堅信柬埔寨經濟的擴展將惠及西哈努克省。各位與會者的興趣和投資對於鞏固我省在旅遊、物流、製造、建設和金融樞紐方面的地位方面非常重要。柬埔寨政府頒布《2024年西哈努克省投資促進特別計劃》，堅定致力於將西哈努克省提升為行業、旅遊和投資的首選目的地。這一特別計畫不僅是為了應對當前挑戰，更是為了培育良好的商業環境，並通過我們精簡的「一站式窗口」促進投資。此外，我們非常高興地宣佈我省將建立新的多功能經濟特區，讓本地的經濟更加多元，優化西哈努克省國際樞紐的城市形象。我們期待著與香港的投資夥伴深入交流，探索針對西哈努克省的多種合作機會。」此外，香港政府與柬埔寨之間的關係日益加深，凸顯合作潛力。近期，雙方簽署了13項諒解備忘錄（MoUs）及參與一帶一路倡議，最終促成若干商業協議。2019年底，雙方簽署的重要稅收協議進一步強調了避免雙重收稅及防止與所得稅相關逃稅的承諾。香港投資者正積極尋求新途徑以促進增長。而本次投資推介會為投資者們探索西哈努克省的發展前景提供了獨特的平台，也印證香港和柬埔寨政府對於培養透明互利經濟夥伴關係的承諾。本次投資推介會旨在促進香港商界領導與柬埔寨經濟與財政部、柬埔寨發展委員會（CDC）等重要機構的高管及私營部門代表之間的網絡交流。柬方代表團由經濟與財政部國務秘書潘帕拉博士（H.E. Dr. PHAN Phalla）帶領，他的遠見和領導力對推動柬埔寨的經濟格局至關重要。代表團隨行成員包括西哈努克省投資促進工作小組秘書長伊索提閣下（H.E. IM Sokthy）、柬埔寨投資委員會副秘書長昂萬那拉閣下（H.E. NUT Unvoanra）、多功能經濟特區總體規劃秘書處主任謝國豐閣下（H.E. CHEA Kok Hong） 、西哈努克省副省長隆迪曼閣下（H.E. LONG Dimanche），還有世橋集團董事長謝禮德先生（Rithy SEAR）、西哈努克省經濟特區投資主任代表顧夏先生，以及中國銀行（香港）金邊分行副行長楊健文先生（Kenny YEUNG）。