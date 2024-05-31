格力世界巡迴論壇香港站 設100萬元獎學金 培育創新及綠色領域人才

格力創新 ─ 邁向綠色未來 成就美好生活》世界巡迴論壇香港站的開幕儀式由珠海格力電器股份副總裁兼首席質量官方祥建(前左四)、商務及經濟發展局副局長陳百里(前右五)、機電工程署署長潘國英(前左三 )、駐港聯絡辦經濟部副部長郭韶偉(前右四)、大昌行集團行政總裁黎汝雄(前右三)、大昌行電器部及太平洋行總經理李穎嫻(前左一)等擔任主禮嘉賓。

格力電器致力應對氣候變化和推動可持續發展，締造新能源生活，於香港舉辦《格力創新 ─ 邁向綠色未來 成就美好生活》世界巡迴論壇香港站，展示綠色解決方案的重要性，更宣布推出獎學金，培育更多人才。

活動的開幕儀式由珠海格力電器股份副總裁兼首席質量官方祥建、商務及經濟發展局副局長陳百里、機電工程署署長潘國英、駐港聯絡辦經濟部副部長郭韶偉、大昌行集團行政總裁黎汝雄、大昌行電器部及太平洋行總經理李穎嫻等擔任主禮嘉賓。

方祥建在致詞時透露，格力近五年在研發方面投入260億元人民幣，累計申請國內外專利數120,164件。格力以高科技為先導，同時重視人才培養，格力設有全面的人才培養體系，及內部提升機制，亦設有新員工導師制度，培育員工。

「格力大灣區香港獎學金」總額100萬元 培育更多人才

珠海格力電器股份相信，教育是塑造未來的關鍵，於活動上宣布推出「格力大灣區香港獎學金」，總額100萬港元，為期五年，旨在推動香港創新及綠色領域人才發展。方祥建和珠海格力電器股份總裁助理白榮耀，在活動的座談會上分享了企業在應對氣候變化及推動可持續發展的角色，並與四位香港科技大學博士生，就氣候變化及「零碳源」議題進行交流。