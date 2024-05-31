格力世界巡迴論壇香港站 設100萬元獎學金 培育創新及綠色領域人才

格力電器致力應對氣候變化和推動可持續發展，締造新能源生活，於香港舉辦《格力創新 ─ 邁向綠色未來 成就美好生活》世界巡迴論壇香港站，展示綠色解決方案的重要性，更宣布推出獎學金，培育更多人才。
活動的開幕儀式由珠海格力電器股份副總裁兼首席質量官方祥建、商務及經濟發展局副局長陳百里、機電工程署署長潘國英、駐港聯絡辦經濟部副部長郭韶偉、大昌行集團行政總裁黎汝雄、大昌行電器部及太平洋行總經理李穎嫻等擔任主禮嘉賓。
方祥建在致詞時透露，格力近五年在研發方面投入260億元人民幣，累計申請國內外專利數120,164件。格力以高科技為先導，同時重視人才培養，格力設有全面的人才培養體系，及內部提升機制，亦設有新員工導師制度，培育員工。
「格力大灣區香港獎學金」總額100萬元 培育更多人才
珠海格力電器股份相信，教育是塑造未來的關鍵，於活動上宣布推出「格力大灣區香港獎學金」，總額100萬港元，為期五年，旨在推動香港創新及綠色領域人才發展。方祥建和珠海格力電器股份總裁助理白榮耀，在活動的座談會上分享了企業在應對氣候變化及推動可持續發展的角色，並與四位香港科技大學博士生，就氣候變化及「零碳源」議題進行交流。
太平洋行與格力聯手傳揚綠色理念
陳百里感謝格力推出獎學金，獎勵在創新科技和綠色領域表現出色的大學生。他表示，綠色發展空間和潛力非常大，政府亦提出香港要成為國際的綠色金融中心和科技中心。香港具有背靠祖國，聯通世界的地位和優勢，絕對有條件和能力成為綠色的超級聯繫人。
李穎嫻致歡迎辭時提到，太平洋行作為格力的香港主要代理商，雙方合作超過20年，成功將格力品牌引入香港市場。格力空調銷售量及市佔率持續擴大。格力以創新的技術 Gree Innovation，在產品研發方面尋求創新和技術突破，締造綠色生活Green Life。太平洋行透過強大的分銷網絡，化身成為孵化器Gilman Incubation，與格力強強聯手，將綠色理念發揚光大。