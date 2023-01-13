梁添刀廠招牌將於年內重現 區內各單位合力推廣文化保育

屹立深水埗逾40年的梁添刀廠「大刀」招牌一直是區內的「生招牌」，更為熱門打卡及網民改圖對象。有見招牌即將拆卸，羅氏集團近日與藝術家Rex Goh 和梁添刀廠商討後，決定於年內把「大刀」招牌重現，並結合藝術及深水埗區內特色主題開放予公眾欣賞。討論過程中更得到深水埗民政事務處作出協調。

區內多文化保育項目

深水埗區充滿不同本地文化特色，有來自上世紀的文物建築，如美荷樓、饒宗頤文化館、前北九龍裁判法院、戰前轉角弧形唐樓、關帝廟及正進行保育的前深水埗配水庫等。作為較早發展的社區，深水埗街道上不同年代大大小小的招牌林立，而是次保育的梁添刀廠招牌更是區內的地標。為了促成多元保育並保留招牌於社區，著力區內推動文化創意的羅氏集團經深水埗民政事務處協助，連繫上梁添刀廠第三代負責人梁洪先生與海外藝術家Rex Goh商討保育計劃。最近三方達成共識，將於今年率先在深水埗區內連同其他藝術裝置開設展覽，傳承歷史。

來自新加坡的藝術家Rex Goh表示，對香港文化有著深厚的感情，喜悅能與羅氏集團合作，「留刀」與公眾分享。而羅氏集團有意將深水埗區內服裝及針織的歷史傳統與「大刀」結合，除了保留招牌原貌，更會加入更多本地藝術及文化元素，於區內文化地標D2 Place舉辦不同展覽，詳情將與Rex稍後公布，並期望早日再展出「大刀」予公眾欣賞。

羅氏集團同時感謝深水埗民政事務處在短時間作出回應及協調，促成保存社區歷史回憶。