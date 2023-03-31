熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
市場資訊
2023-03-31 07:30:00
日報

楊偲泳任中銀香港「理財TrendyToo」形象大使

分享：

中銀香港於去年推出「理財TrendyToo」，以「輕理財」概念貼近年輕人，今年邀請到人氣女星楊偲泳加盟，連同姚焯菲及張馳豪一同擔任「理財TrendyToo」形象大使，鼓勵年輕人踏出輕理財第一步。中銀香港更推出「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰，供1835歲香港居民以個人或YouTube頻道為單位參加，賽事獎金總額高達10萬元。此外，年輕客戶由日起成功開立中銀香港銀行帳戶，可享「理財TrendyToo」開戶迎新獎賞高達27, 000元。於630日或以前成功完成月供股票計劃供款，更可享相等於4個月Netflix月費減免優惠。
詳情：https://www.bochk.com/s/S/youtalk

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受