中銀香港於去年推出「理財TrendyToo」，以「輕理財」概念貼近年輕人，今年邀請到人氣女星楊偲泳加盟，連同姚焯菲及張馳豪一同擔任「理財TrendyToo」形象大使，鼓勵年輕人踏出輕理財第一步。中銀香港更推出「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰，供18至35歲香港居民以個人或YouTube頻道為單位參加，賽事獎金總額高達10萬元。此外，年輕客戶由日起成功開立中銀香港銀行帳戶，可享「理財TrendyToo」開戶迎新獎賞高達27, 000元。於6月30日或以前成功完成月供股票計劃供款，更可享相等於4個月Netflix月費減免優惠。
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日報
楊偲泳任中銀香港「理財TrendyToo」形象大使
中銀香港於去年推出「理財TrendyToo」，以「輕理財」概念貼近年輕人，今年邀請到人氣女星楊偲泳加盟，連同姚焯菲及張馳豪一同擔任「理財TrendyToo」形象大使，鼓勵年輕人踏出輕理財第一步。中銀香港更推出「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰，供18至35歲香港居民以個人或YouTube頻道為單位參加，賽事獎金總額高達10萬元。此外，年輕客戶由日起成功開立中銀香港銀行帳戶，可享「理財TrendyToo」開戶迎新獎賞高達27, 000元。於6月30日或以前成功完成月供股票計劃供款，更可享相等於4個月Netflix月費減免優惠。