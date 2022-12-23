熱門搜尋:
C觀點 聖誕節2022 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
市場資訊
2022-12-23 07:30:00
日報

極馬黃錦康預期按息四厘是常態 贊助中學學界辯論樓市 喇沙奪冠 華英亞軍

分享：

極馬黃錦康

息魔襲港，按揭息口由年初1.5厘以下，最近已大幅攀升至3.5厘以上，嚴重加重置業人士的負擔。極馬按揭𨍭介榮譽主席黃錦康更勸籲港人，不要奢望超低息會輕易回歸，大家更要有心理準備，以三厘半以上供樓是未來日子的常態。

被譽為按揭代理業教父的黃錦康，過去廿多年來對息口及樓價的準確判斷已獲國內外機構肯定，去年尾以至今年初，當大眾仍沉醉於低利息及高樓價的預期中，黃錦康已不斷警告市民樓市已轉勢，更斬釘截鐵指出今年內按揭息口會大幅攀升至三厘半或以上。（詳請請看極馬網站www.21170000.hk多篇報道，鐵證如山

黃錦康指出，隨着美國聯儲局不斷收緊政策，以控制通脹及資產泡沫的問題，香港在聯繫匯率之下，迫於無奈也會跟隨美國加息，相信香港按息不合理超低企年代已經結束，供樓的成本未來會較為「正常化」，於四厘附近橫行。

屢判屢中的黃錦康，原來四十年前也是記者出身。他微笑道：「我八O年代畢業於香港浸會大學（當時稱浸會書院）傳理系，上月剛被委任為校友會榮譽顧問，更負責製作《浸大名人館》訪談節目。家有興趣可以上Youtube收睇知名校友提出「日日新」的錦囊。

 

浸會大學大灣區校友會邀請十位知名校友，跟港人分享過去逾半個世紀的獅子山下情。

「日日新」即是孜孜不倦地學習，與時並進。黃錦康指出，安居置業是人生大事，日日新的態度不單只是大學生應有，更應始於中學時期，所以極馬按揭轉介亦於最近全力贊助全港中學生辯論比賽《樓市何去何從》，讓年青人自行搜集資料，儘早養成了解樓市發展的習慣。

極馬按揭𨍭介贊助的《樓市何去何從》中學生辯論比賽，日前在亞洲博覽館順利舉行；經過一輪唇槍舌劍冠軍是喇沙書院，亞軍是華英中學，季軍時嘉諾撒聖方濟各書院及九龍塘學校中學部

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受