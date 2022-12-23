極馬黃錦康預期按息四厘是常態 贊助中學學界辯論樓市 喇沙奪冠 華英亞軍

息魔襲港，按揭息口由年初1.5厘以下，最近已大幅攀升至3.5厘以上，嚴重加重置業人士的負擔。極馬按揭𨍭介榮譽主席黃錦康更勸籲港人，不要奢望超低息會輕易回歸，大家更要有心理準備，以三厘半以上供樓是未來日子的常態。

被譽為按揭代理業教父的黃錦康，過去廿多年來對息口及樓價的準確判斷已獲國內外機構肯定，去年尾以至今年初，當大眾仍沉醉於低利息及高樓價的預期中，黃錦康已不斷警告市民樓市已轉勢，更斬釘截鐵指出今年內按揭息口會大幅攀升至三厘半或以上。（詳請請看極馬網站www.21170000.hk多篇報道，鐵證如山）

黃錦康指出，隨着美國聯儲局不斷收緊政策，以控制通脹及資產泡沫的問題，香港在聯繫匯率之下，迫於無奈也會跟隨美國加息，相信香港按息不合理超低企年代已經結束，供樓的成本未來會較為「正常化」，於四厘附近橫行。

屢判屢中的黃錦康，原來四十年前也是記者出身。他微笑道：「我八O年代畢業於香港浸會大學（當時稱浸會書院）傳理系，上月剛被委任為校友會榮譽顧問，更負責製作《浸大名人館》訪談節目。大家有興趣可以上Youtube收睇知名校友提出「日日新」的錦囊。