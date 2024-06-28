樂思教育出版集團為鼓勵大家堅持不懈地去練習，像奧運選手般突破佳績，助家長更輕鬆地為子女選購合適的補充練習，樂思推出全新學力評測站及升級18區學校選書推介，並推出網上書展五大優惠連環賞，由即日至8月11日，任何消費均會贈送PNKids兒童營養補充品體驗裝；滿$500使用PayMe付款即享$10折扣及免費送貨；滿$700更可獲贈2024年度香港書展門票兩張及樂思攤位$700現金券；滿$900及$1,200可分別額外享有95折及9折；滿$1,500更可獲贈價值逾$500的史丹福游泳學校暑期體驗班換領券及National Geographic STEM玩具各一份，多買多賞。
網址：https://ppparentsclub.plgroup.hk/product-category/年度網上書展2024
日報
樂思網上書展率先登場 逾四十萬禮品折扣連環賞
樂思教育出版集團為鼓勵大家堅持不懈地去練習，像奧運選手般突破佳績，助家長更輕鬆地為子女選購合適的補充練習，樂思推出全新學力評測站及升級18區學校選書推介，並推出網上書展五大優惠連環賞，由即日至8月11日，任何消費均會贈送PNKids兒童營養補充品體驗裝；滿$500使用PayMe付款即享$10折扣及免費送貨；滿$700更可獲贈2024年度香港書展門票兩張及樂思攤位$700現金券；滿$900及$1,200可分別額外享有95折及9折；滿$1,500更可獲贈價值逾$500的史丹福游泳學校暑期體驗班換領券及National Geographic STEM玩具各一份，多買多賞。