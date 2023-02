橙樹化痰素 化痰止咳 提升免疫力 增強肺部健康

天氣寒冷容易生病!要對抗病菌入侵,最重要是身體有強壯抵抗力。每日服用瑞士製造的橙樹化痰素Fluimucil,有效強化身體免疫系統,幫助減輕病菌對人體的威脅。橙樹化痰素內含一種名為N-Acetylcysteine (簡稱NAC) 的天然氨基酸,具抗氧化功效,同時亦自動修補受損細胞壁,大大減低微菌侵害的機會,並能增強肺部及氣管健康,更可減低吸煙或污濁空氣引致的肺部損害。

生病時痰多又持續咳嗽,康復後仍有痰未清及幾聲咳嗽。立刻服用意大利橙樹化痰素亦可舒緩不適徵狀、化痰及舒緩咳嗽並且縮短患病時間,加速痊癒 1,2 。橙樹化痰素亦有助舒緩感染後不適症狀,增強肺部健康。絕對是你強身之選!多種配方選擇,適合大人小兒每天服用。於萬寧、屈臣氏、百佳、華潤堂、APITA、AEON STYLE、HKTVmall及港澳各大藥房藥行有售。

