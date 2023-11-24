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市場資訊
2023-11-24 07:30:00
日報

欣喜聖誕@北角海逸酒店

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1218日或之前經eShop預訂綠怡咖啡廳節慶自助餐，可享早鳥優惠高達75折，另有多人同行組合可供選擇，讓您與摯友家人以盛宴迎佳節。節慶菜式包括燒火雞胸、聖誕樹頭蛋糕及聖誕麵包布甸等，即開生蠔、凍龍蝦、鱈場蟹腳等多款凍海鮮源源不絕供應，熱盤包括燒羊架、威靈頓牛柳、避風塘炒龍蝦鉗及德國豬手等。廚師即場為客人烹調香煎鴨肝伴多士，另有現場即製火焰雪山及多款Movenpick雪糕。成人$688，小童或長者$478，多人同行優惠由$2,664起。需另收加一服務費 (以原價計算)，優惠受條款及細則約束。
預訂: https://bit.ly/3MOaWzb
電話：2185 2155

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