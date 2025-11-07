歐化寶開倉低至1折 大量寢具床品傢俬最平$50

歐化寶由今日至11月10日於屯門田氏中心舉行開倉清貨大特賣，大量床褥、枕頭、油壓床、梳化、梳化床等以低至1折起發售，數量有限，售完即止！把握年末最後機會，切勿錯過！

多款超抵精選床褥以低至1折發售，開倉價由$500起，如「小飛人超薄健康床褥」，4吋薄床褥設計，比利時品牌透氣床布及連鎖彈簧系統，有助撐住脊骨健康成長，開倉價$500起。同場有多款不同厚度、軟硬度的特色床褥可供選擇，如採用美國品牌Dacron®防菌棉墊層的「BB Care 抗敏健康床褥」及「Anti-MicroBe抗菌健康床褥」，有助抗敏健康，舒壓好眠。