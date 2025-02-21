歐化寶開倉　貨品低至1折 大量傢俬寢具床品　最平$50

一直「以健康為本」的歐化寶，2月21日至24日於屯門田氏中心舉行陳列品開倉清貨大特賣，全場大量梳化、梳化床、床褥、枕頭等以低至1折起發售，全場一件不留！把握機會盡情掃貨，切勿錯過！

今次歐化寶期間限定開倉位於屯門田氏中心1座，鄰近港鐵屯門站，位置方便！多款超抵貨品以低至1折發售，當中多款健康記憶枕、纖維枕，開倉價由$50起，是替換舒適枕頭承托好時機！

大量梳化、梳化床 開倉價 $1,400 起 真皮梳化 $2,200 起

開倉多款真皮梳化、布藝梳化、梳化床以超抵價發售，開倉價低見$1,400起！精選介紹，「HUGO布藝梳化床」慳位設計提升靈活度，放下輕鬆變身梳化床，布料配備防潑水功能，提升舒適度，開倉價$1400。「V982-RX布藝梳化床」3座位款式，配備特色弧形可調節扶手設計，享3段式調校，將靠背及扶手放下，瞬間變成雙人梳化床，開倉價$1,999。