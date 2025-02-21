歐化寶開倉　貨品低至1折 大量傢俬寢具床品　最平$50

一直「以健康為本」的歐化寶，2月21日至24日於屯門田氏中心舉行陳列品開倉清貨大特賣，全場大量梳化、梳化床、床褥、枕頭等以低至1折起發售，全場一件不留！把握機會盡情掃貨，切勿錯過！
今次歐化寶期間限定開倉位於屯門田氏中心1座，鄰近港鐵屯門站，位置方便！多款超抵貨品以低至1折發售，當中多款健康記憶枕、纖維枕，開倉價由$50起，是替換舒適枕頭承托好時機！
大量梳化、梳化床 開倉價$1,400起 真皮梳化$2,200起
開倉多款真皮梳化、布藝梳化、梳化床以超抵價發售，開倉價低見$1,400起！精選介紹，「HUGO布藝梳化床」慳位設計提升靈活度，放下輕鬆變身梳化床，布料配備防潑水功能，提升舒適度，開倉價$1400。「V982-RX布藝梳化床」3座位款式，配備特色弧形可調節扶手設計，享3段式調校，將靠背及扶手放下，瞬間變成雙人梳化床，開倉價$1,999。
同場更有多款真皮款式梳化選擇，其中時尚慳位「KD9508真皮梳化」，2座位款式，扶手纖薄及高背承托，絕對是小口家庭必備，開倉價$2,200。
彈簧床褥$500起 齊集不同厚度+軟硬度
開倉現場亦會有多款超抵精選床褥，不同厚度、軟硬度，照顧不同健康睡眠需要，開倉價$500起！例如約4吋厚度的超薄床褥，配備鋼線連鎖彈簧結構，營造適中軟硬度，更享比利時品牌針織布面料，親膚透氣，柔軟舒適。除床褥、枕頭、梳化，同場亦有多款餐椅、床架等有售，相當抵買，數量有限，售完即止！
日期：2月21日至2月24日
時間：11:00am – 7:00pm
地址：屯門洪祥路3號田氏中心1座10樓A室
查詢：6460 3899