歷史性突破！中歐在《金融時報》EMBA排行榜中榮列全球第一

上海，中國 - 2024年10月21日 - 英國《金融時報》（Financial Times）公佈了2024年全球EMBA課程百強榜單，中歐國際工商學院（以下簡稱"中歐"）Global EMBA（GEMBA）課程取得歷史性突破，首次在這一國際權威榜單中榮登榜首。三十而"勵"的中歐，再次創下中國內地商學院中史無前例的矚目成就。長期以來，中歐GEMBA課程與時俱進、厚积薄發，此前已連續四年穩居全球第二，並在此之前連續兩年位列全球第五。課程一如既往保持了出色表現，不僅凸顯了自身的不凡品質，也彰顯了對卓越的矢志追求。





中歐GEMBA課程目前共培養了超過2300名傑出領導者和企業家，與學院30000多名校友企業家一道，織成了強大的校友網絡，是學院踐行連接中國與世界這一使命的典範。校友們兼具"中國深度"與"全球廣度"，遍布近50個國家和地區，有力推動了全球的經濟與商業合作，促進了學院的全球影響力提升。GEMBA校友成立了眾多活躍的俱樂部，如新成立的出海俱樂部，旨在打造幫助中歐同學和校友企業"走出去"的平臺。校友們不僅可從中歐校友網絡中短期受益，更可終身學習。校友們共同構建了一個生氣蓬勃的GEMBA社區，有力增進了跨行業和跨文化的聯繫。



GEMBA課程在關鍵指標上的優異表現，表明課程可切實幫助學生實現轉型和蛻變，不僅是帮助其實現對職業發展的期許，同時也激發和增強他們的信心、領導力與全球視野。

