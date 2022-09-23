為慶祝中華人民共和國成立73週年及香港特別行政區成立25週年，由九龍城民政事務處及九龍城青年協進會主辦、香港電競總會及廣東樂天控股集團協辦的「回歸BB電競馬拉松迎國慶」，將於本周六及日（9月24至25日）在紅磡社區會堂進行，除集合多位1997年出生的年輕人參與虛擬單車接力馬拉松，以求打破全新可持續發展目標世界紀錄外。市民亦可參與「全民同樂力接力」，騎行超過2分50秒虛擬單車即可獲贈「SDG可持續發展」襟章，並可體驗虛擬賽車、虛擬划艇及虛擬射擊等不同活動。
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日報
歸BB電競馬拉松迎國慶
為慶祝中華人民共和國成立73週年及香港特別行政區成立25週年，由九龍城民政事務處及九龍城青年協進會主辦、香港電競總會及廣東樂天控股集團協辦的「回歸BB電競馬拉松迎國慶」，將於本周六及日（9月24至25日）在紅磡社區會堂進行，除集合多位1997年出生的年輕人參與虛擬單車接力馬拉松，以求打破全新可持續發展目標世界紀錄外。市民亦可參與「全民同樂力接力」，騎行超過2分50秒虛擬單車即可獲贈「SDG可持續發展」襟章，並可體驗虛擬賽車、虛擬划艇及虛擬射擊等不同活動。