殘奧硬地滾球代表隊隊舉行球技展示日　

一眾運動員於活動上示範硬地滾球技巧，並邀請市民一同體驗運動，藉此推廣運動普及化。現場更設有展示區，展出自第4屆亞洲殘疾人運動會的獎牌展覽，市民可近距離欣賞並了解硬地滾球的用具。硬地滾球代表隊「六朝元老」梁育榮表示：「今天出席活動比較緊張，因為很少和大眾近距離接觸，怕表現失常，但仍會樂在其中。」為香港今屆賽事奪得首金的龍子健則表示，坊間始終較少人認識硬地滾球，希望能透過活動吸引更多人接觸，真正推廣運動。

香港硬地滾球代表隊一眾運動員包括何宛淇、龍子健、梁育榮、謝德樺、張沅及楊曉林，及教練團隊一行13人於殘奧回港首次出席活動，於將軍澳東港城舉行「滾動獎牌夢」球技展示日，積極推廣硬地滾球運動。現場吸引大批市民圍觀。

何宛淇感謝其丈夫兼教練，並指二人能一齊前往巴黎參與奧運很浪漫很幸福。

運動員於會上更特別感謝教練的指導與支持。殘奧硬地滾球金牌得主何宛淇亦感謝其丈夫兼教練李榮傑：「今年比賽與教練多了很多身份，今年剛結婚可以一齊前往巴黎參與奧運，可以一起上場很浪漫很幸福。」其丈夫亦表示，用八年時間與何宛淇完成這個里程碑，自己更加辭去教師的工作和她一起完成了這個努力的成果，能一同見證成績亦很感激對方。

總教練感觸成績勝預期

總教練郭克榮亦分享：「團隊在賽前訂立了3塊獎牌作為目標，今次運動員們在巴黎得到5塊獎牌的佳績。特別是龍子健20多年的運動生涯有突破，何宛淇及其他運動員過去特別有心機去備戰，即使負傷也堅持訓練訓練，如今都得到了回報，十分感觸。」他指市民的支持及歡呼給予運動員莫大的鼓勵，盼望透過是次球技展示日，讓硬地滾球在香港得到更多關注，為一眾運動員爭取更多資源及支持。

中國香港傷殘人士體育協會執行委員呂家祈致辭時表示一眾運動員現已積極備戰未來的國際比賽。明年12月舉辦的「全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會」的硬地滾球比賽將於香港舉行，希望大家可以踴躍支持，親臨現場為他們打氣。