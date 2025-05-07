母親節把心意帶回家 送媽媽健康好禮 日本歐姆龍新一代智能電子血壓計 助守護媽媽健康

世上只有媽媽好，媽媽年終無休照顧家人及打理家頭細務，作為孝順子女，當然要趁著即將來臨的母親節，送媽媽最溫暖窩心的健康好禮，以答謝她多年不辭勞苦。送給媽媽全球知名的OMRON歐姆龍電子血壓計，可以隨時監察她的健康狀況，以及早作出應對措施，為媽媽的健康把關！ 由春末進入夏天一早一晚溫差大，血壓容易不穩，加上高血壓是香港人常見健康問題之一，堪稱「隱形殺手」，所以要讓成每天測量血壓的好習慣。 隨著父母的年歲漸長，子女更應時關注他們的健康狀況，其實不少人在疫情期間都養成定期測量體溫和血壓等良好健康習慣，不過有無留意爸媽的血壓計已用上很多年? 又或者沒有藍牙功能不可以自動記錄血壓數據? 為了更準確監察爸媽的血壓，是時侯為他們更換一部可靠又方便記錄的血壓計。

Omron connect app - 記錄每次測量數值 (bpm)

自動傳輸測量數據到手機 方便覆診時跟進 日本OMRON歐姆龍新一代智能血壓計，可連接OMRON connect 手機應用程式，透過藍牙自動傳輸，輕鬆將測量數據自動上傳並記錄到手機上，不用手抄，也無需擔心數據遺失。最重要是用家可以隨時查看測量數據，方便在看病或覆診時分享給醫護人員參考及跟進。 OMRON connect app 輕鬆監察血壓變化 作為全球知名的血壓計品牌，日本OMRON歐姆龍血壓計向來以測量準確性高見稱，更具有臨床認證，足證其準確和可靠，用家信心之選。歐姆龍新一代智能藍牙血壓計，可連接OMRON connect手機應用程式，用家只需透過應用程式即可清晰了解個人血壓變化，有助持續監察自己的血壓狀況，及早預防高血壓等問題。部分系列更具有高血壓偏高提示、心律不齊檢測及誤動作提示等功能，即時提示出現高血壓或心律不齊等狀況，用家可根據個人需要選購，為個人健康做足至完善的準備。

原裝進口行貨 享有完善售後保養服務 日本歐姆龍一向十分重視對客戶的售後支援及產品保養服務。所有原裝行貨血壓計特別提供5年保用期，並提供嚴格標準的設備校準服務，使用家可以更安心購買及使用，並獲得更貼心的購物體驗及售後支援。 假 / 水貨魚目混珠 勿光顧不明網店 近來，留意到市面及不明網店有不少偽冒歐姆龍品牌的產品，以極低價錢誘騙大眾購買。為了杜絕市面上的假貨或水貨，大眾在選購時建議認明包裝盒上的原裝行貨貼紙、清晰使用說明及標籤，並在指定的門市和網絡銷售店購買，確保品質優良和血壓讀數精準，以及享有完善售後和保養服務。

購買血壓計回家，都是想要監察父母的血壓健康狀況，因此一部準確、可靠的家用血壓計，是守護父母健康的重要一環。 母親節將至，選購「歐姆龍新一代智能血壓計」送給摯愛的媽媽，遙距貼心守護父母的健康，最窩心的健康禮物。 銷售點︰崇光百貨(銅鑼灣、啟德)、永安百貨(上環總店、彌敦道店)、Mannings 萬寧、Watsons 屈臣氏、Fortress 豐澤、Broadway 百老滙、Suning 蘇寧、Wilson 衛訊、CMK 張毛記、Denkiya 電氣屋、中原電器、APITA UNY 生活創庫、Citistore 千色、Just Med 真善美醫護、Culture Homes 文化村、唯健康、卓思廊、松本清、YOHO 友和 及 HKTVmall

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