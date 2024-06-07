每日兩隻澳洲NO. 1️ 小熊維他命軟糖 補充各種營養

本港衛生署建議每人每日進食最少兩份水果及三份蔬菜，但根據本港衛生署2014年的報告^，只有5.6%的人士表示每日平均進食5份或以上的蔬果，情況令人擔心。由於農業工業化及農作物提早收割等原因，不少研究指出蔬果內的營養素水平比80年前少，意味著即使我們能每天進食5份蔬果，能從中攝取的營養素亦比往時少。對於生活忙碌的香港都市人來說，經常外出用餐、多肉少菜，亦不符合三低一高的原則(低脂、低鹽、低糖、高纖)，不良的飲食習慣令營養素攝取更為不足。

而美國醫學會雜誌JAMA亦肯定了營養補充品的重要性，以及認同大部份人不能於正餐中吸取最佳份量的各種維他命。但市面上有眾多綜合維他命產品，為什麼來自澳洲的UNICHI小熊維他命軟糖是您的最佳選擇?

1. 味道好，口感佳: 與普通片劑或膠囊不同，維他命軟糖易於咀嚼和吞嚥，其中兩款更獲得國際美味大獎，這使得它們成為年輕人的最佳拍檔。 2. 零添加糖: 每一款小熊形狀的維他命軟糖色彩鮮豔，外觀猶如一般糖果，配方卻是０添加糖，即使三高人士也可放心食用。

3. 不同口味針對各種營養需要:

i. 小熊爆髮軟糖 (海鹽青提味) - 蘊含6種健髮配方: 生物素、鋅、泛酸和維他命A、C及E，有助強化髮絲、促進頭皮健康並增強整體頭髮的厚度。在一項針對27位少髮量人士的臨床實驗顯示，服用生物素補健品4星期後，每6平方亳米髮量增長32%，8星期後增長61.9%! ii. 小熊玫瑰膠原蛋白軟糖 (玫瑰花瓣味) - 源自南太平洋深海紅鯛魚的膠原蛋白，每 2 粒軟糖富含1000毫克海洋膠原蛋白，為肌膚高效補水。南澳玫瑰果萃取及針葉櫻桃擁有豐富維他命C，天然抗氧，修復受損肌膚。玫瑰花瓣亦蘊藏大量花青素、維他命A、C及E，抗氧同時亮澤肌膚。