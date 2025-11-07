由比亞迪（BYD）主辦、本港首個單一汽車企業自辦的大型免費戶外車展「比亞迪香港科技周」，將於11月8至11日在灣仔海濱活動空間舉行，以「越科技 越進化」為主題，免費向公眾開放。將首次在港集中展示「雲輦」智能車身控制系統、「刀片電池」、「DMO」超級混動越野平台等核心科技。特設兩大試駕區，公眾可預約親身挑戰。頂尖豪華品牌「YANGWANG」(仰望)及豪華智能品牌「DENZA」(騰勢)首次齊聚香港，展出U8、U9及Z9 GT等焦點車型。百萬級越野車仰望U8更將以45度傾斜的獨特姿態展出。有專人講解，讓小朋友在觀賞前衛汽車設計的同時，學習尖端科技知識。
比亞迪香港科技周登陸灣仔海濱 四大必玩亮點
由比亞迪（BYD）主辦、本港首個單一汽車企業自辦的大型免費戶外車展「比亞迪香港科技周」，將於11月8至11日在灣仔海濱活動空間舉行，以「越科技 越進化」為主題，免費向公眾開放。將首次在港集中展示「雲輦」智能車身控制系統、「刀片電池」、「DMO」超級混動越野平台等核心科技。特設兩大試駕區，公眾可預約親身挑戰。頂尖豪華品牌「YANGWANG」(仰望)及豪華智能品牌「DENZA」(騰勢)首次齊聚香港，展出U8、U9及Z9 GT等焦點車型。百萬級越野車仰望U8更將以45度傾斜的獨特姿態展出。有專人講解，讓小朋友在觀賞前衛汽車設計的同時，學習尖端科技知識。