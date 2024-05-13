毛舜筠擔任RSV教育大使 對抗RSV高峰期 第一時間「教育」老公 二人結伴接種疫苗

毛姐毛舜筠早前擔任RSV呼吸道合胞病毒教育大使，趁著RSV季來臨，日前身體力行，與丈夫結伴到診所接種疫苗。毛姐坦言有少少怕痛，但為了身體健康及保護家人，無論如何都要及早接種疫苗，避免在家庭及工作上錯過任何重要時刻。她又笑言，演員可能與牙醫一樣，是少有跟對手如此近距離接觸的職業，因此為保護自己及其他演員，在預防傳染病上，應做足功夫，同時回家後亦能保障家人免受感染。



毛姐表示，過去幾年，她跟很多香港人一樣，都受過不同病毒及細菌感染，如新冠肺炎及流感，對生活及工作都造成一定影響，「我們一家都很關注，若果有預防疫苗，了解過後，若確認對自己及家人有好處，我們也會接種。我最近認識了RSV病毒，說實在，也會很擔心，所以便決定接種，也願意擔任RSV教育大使。」

毛姐驚訝RSV普遍 殺傷力高於流感 毛姐笑言，自己是百分百稱職的RSV教育大使，「我在接任這個教育大使之前，也看了很多資料，甚至向自己的家庭醫生請教。我真的很驚訝，原來RSV那麼普遍，跟我們常常掛在口邊的流感和新冠肺炎差不多，但併發症及死亡風險比流感更高。」



她補充，RSV會引致肺炎、加劇心臟衰竭、住院等等，但卻沒有針對性藥物，後果十分嚴重。「我一定要告訴身邊人及市民大眾，特別是60歲以上，或者有長期病患人士，包括糖尿病、心臟病、慢阻肺病、哮喘等，必須及早向醫生詢問你需不需要接種RSV疫苗。這些高危人士出現嚴重併發症的機會特別高，對自己、家人及壓力已相當沉重的醫療系統必然造成極大負擔。」

做好教育大使角色 從教育身邊人開始 自稱「緊張大師」的毛姐聽到這些資訊，第一時間「教育」了老公，「我將這些訊息分享給我老公，他也感到很驚訝，加上他年紀較長，大家也覺得他更需要獲得保護，所以我們便結伴到家庭醫生診所接種疫苗。我會繼續做好教育大使的職責，看看身邊有哪些人需要『被教育』，便會發揮我的長氣本色，提醒他們。」



除了接種疫苗及跟隨醫生的防疫建議外，毛姐最後又分享她的健康貼士，「很簡單的三件事，第一，我很注重睡眠及休息，我每天要有 7至8小時睡覺；第二，儘管我自己很愛下廚，但我會少吃糖及澱粉質；第三，就是運動，近年我多做肌肉訓練，才能應付日常生活及避免受傷。」