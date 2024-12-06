水務署「知慳識水」嘉年華灣仔HarbourChill海濱休閒站舉行

水務署「知慳識水」嘉年華昨日（十二月五日）起至十二月十五日在灣仔HarbourChill海濱休閒站舉行。發展局局長甯漢豪（左）及水務署署長黃恩諾（右）昨與在場學生合照。

水務署「知慳識水」嘉年華昨日（十二月五日）起至十二月十五日在灣仔HarbourChill海濱休閒站舉行。嘉年華以「不缺水的未來‧由你開始」為題，推動市民節約用水，攜手創造不缺水的未來。

發展局局長甯漢豪在開幕禮致辭時表示，自六十年代開始，國家為香港供應東江水，緩解缺水問題，使香港得以繁榮穩定發展。今年初，珠三角水資源配置工程正式通水，引入西江水實現東西江雙水源互補，進一步為香港提供更高的水資源保障。明年為慶祝東江水供港六十周年，發展局及水務署將舉辦一系列活動，加深市民了解東江水的歷史和國家協助香港克服供水挑戰。

她續說，在珍惜食水方面，發展局和水務署推行全面水資源管理策略 —「先節後增」，透過公眾教育加強節約用水，並會加強「智管網」措施，減少水管滲漏。同時水務署會開拓多元化的水資源，包括發展海水化淡及擴大使用次階水。