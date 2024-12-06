水務署「知慳識水」嘉年華灣仔HarbourChill海濱休閒站舉行

水務署「知慳識水」嘉年華昨日（十二月五日）起至十二月十五日在灣仔HarbourChill海濱休閒站舉行。嘉年華以「不缺水的未來‧由你開始」為題，推動市民節約用水，攜手創造不缺水的未來。
發展局局長甯漢豪在開幕禮致辭時表示，自六十年代開始，國家為香港供應東江水，緩解缺水問題，使香港得以繁榮穩定發展。今年初，珠三角水資源配置工程正式通水，引入西江水實現東西江雙水源互補，進一步為香港提供更高的水資源保障。明年為慶祝東江水供港六十周年，發展局及水務署將舉辦一系列活動，加深市民了解東江水的歷史和國家協助香港克服供水挑戰。
她續說，在珍惜食水方面，發展局和水務署推行全面水資源管理策略 —「先節後增」，透過公眾教育加強節約用水，並會加強「智管網」措施，減少水管滲漏。同時水務署會開拓多元化的水資源，包括發展海水化淡及擴大使用次階水。
水務署署長黃恩諾致歡迎辭時表示，水資源短缺是每人都需要正視的問題。市民在疫情期間，每人每日的平均用水量升至150公升，較世界衛生組織建議的用量，即50-100公升高出超過五成。為此，水務署持續推廣節約用水的信息，舉辦不同的「慳水」活動，希望提醒社會一同努力，節約用水。
開幕典禮上，藝人與「滴惜仔」一同參與互動遊戲，向現場觀眾分享日常節約用水的知識，並與「水滴男團」合唱主題曲《點滴也是愛》，以音樂宣傳愛護水資源。
出席昨日活動的其他主禮嘉賓有立法會議員劉國勳、立法會議員朱國強、水務諮詢委員會主席關繼祖教授、香港資助小學校長會主席鍾麗金以及津貼小學議會主席代表馬中駿。
嘉年華內容豐富，包括節水工作坊、互動遊戲、水務署吉祥物「滴惜仔」見面會等。場內設置巨型水滴晶球，讓市民「打卡」留念。活動費用全免，而部分活動須預先登記，歡迎市民參加。嘉年華詳情載於活動網頁。